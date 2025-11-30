Jesús Navas, sobre el Gran Derbi en ESTADIO Deportivo: "Estos partidos se nos han dado bien y esperemos que siga igual"

El Duende de Los Palacios participa en el programa 'Tu Bienestar' para hablar de su cadera pero también trató temas futbolísticos como el Gran Derbi

Jesús Navas fue el gran protagonista esta semana en ESTADIO Deportivo, donde conoció la nueva redacción del medio de informativo deportiva con más historia de Andalucía.

La leyenda del Sevilla FC participó en el programa de salud 'Tu Bienestar', donde acudió como invitado junto a Agustín López, coordinador de cantera del conjunto nervionense, para hablar sobre la dolencia en la cadera que le obligó a retirarse. Además, aprovechó su visita a las nuevas instalaciones de ESTADIO Deportivo para celebrar su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio.

NAVAS Y EL GRAN DERBI

Por su puesto, Jesús Navas también analizó la actualidad del "club de su vida", hablando de Matías Almeyda y de su papel actual en el primer equipo sevillista, con el que sigue ligado.

Durante el programa 'Tu Bienestar', Navas fue cuestionado por su preparación para el Gran Derbi ante el Real Betis, algo de lo que sabe bastante, ya que es el futbolista que más partidos de este tipo ha jugado. "Bueno, con la ilusión, con la gana de disfrutarlos", dijo la leyenda sevillista sobre dicho encuentro.

"Sí, sí, toda esa semana ya está... Es diferente, es único cómo se vive, la gente en la calle, el ambiente. El poder darle una alegría a tu afición", comentó sobre el Gran Derbi.

Acerca de favoritismos, Navas considera que "la verdad es que estos partidos se nos han dado bien y esperemos que siga igual. Jugamos en nuestra casa y con un entrenador que tenemos que para este tipo de partidos es idóneo para transmitir esa fuerza", concluyó Navas.