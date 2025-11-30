Tu Bienestar 1x07: Con Jesús Navas como invitado especial

Navas participa en el programa de salud de ESTADIO Deportivo para hablar de su dolencia en la cadera

En la séptima edición de el programa 'Tu Bienestar', una apuesta más de ESTADIO Deportivo por el contenido audiovisual, en esta ocasión con especial atención al cuidado de la salud y su relación con el deporte. Presentado y dirigido por el doctor Javier Caracuel y el empresario Francisco Gallardo, contamos con la visita especial de Jesús Navas, leyenda del Sevilla FC, y Agustín López, coordinador de cantera del cuadro hispalense.

La participación de Navas en el programa se enmarca dentro de la visita del exfutbolista de la selección y el club de Nervión a la nueva redacción de ESTADIO Deportivo, donde además celebró su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio de comunicación referente en información deportiva de Andalucía.