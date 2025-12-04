Hugo Mallo, condenado en firme por abusos sexuales a la mascota del Espanyol

Los hechos ocurrieron en abril de 2019, minutos antes del comienzo del Espanyol-Celta, cuando el entonces capitán celeste tocó los pechos de Carme Coma, la encargada de hacer de mascota del club perico

Hugo Mallo, exfutbolista del Celta de Vigo y actualmente sin equipo tras acabar su contrato con el Aris de Salónica el pasado verano, fue condenado el pasado 3 de febrero de 2024 por abuso sexual contra Carme Coma, trabajadora del RCD Espanyol como mascota del club, por tocarle los pechos antes de un partido, concretamente el 24 de abril de 2019.

Pues bien, diez meses más tarde se ha conocido la sentencia en firme que deberá acatar el futbolista, que por aquel entonces militaba en el Celta de Vigo, por la que deberá asumir una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros, ascendiendo el total de la misma hasta los 7.000 euros, además de pagar las costas procesales incluidas las de la acusación particular, según recoge el diario As que ha tenido acceso al auto de José Manuel Delgado Seoane, Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona. De esta forma, al ser ya una condena firme, al futbolista no le queda más salida que hacer frente a la pena impuesta y cumplir con ella.

Los hechos que motivaron la denuncia

Como decimos, fue un 24 de abril de 2019, minutos antes del comienzo de un Espanyol-Celta cuando Hugo Mallo aprovechó el pasillo de saludos entre futbolistas de ambos equipos para cuando se acercó la mascota del Espanyol, bajo la que se encontraba la denunciante Carme Coma, palparle los pechos. "Con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos", explicaba en la sentencia Salvador Roig Tejedor que se ratificó el 10 de septiembre de 2024 en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona y que ahora vuelve a confirmarse..

Indemnización a la víctima

Como bien detalla el auto de Joé Manuel Delgado Seoane, Hugo Mallo tiene desde este pasado lunes diez días para informar por escrito al juez sobre cómo pagará la indemnización penal y civil, o si en cambio optar por solicitar su aplazamiento y cuál será el plazo máximo de su pago.

El exjugador del Celta de Vigo deberá asumir 20 meses de multa con una cuota diaria de diez euros (un total de unos 7.000 euros), además del importe de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular en su totalidad. A todo ello hay que sumar una indemnización de otro 1.000 euros más intereses por daño moral, una cantidad que según informa el medio madrielño, Coma donará al Espanyol ya que el club asumió su defensa en cuanto tuvo constancia de todo lo sucedido.