Emma Raducanu se sincera tras sufrir acoso en Dubai: ''Es raro no saber como han hecho esas fotos''

La tenista británica vivió un desagradable episodio a principios de este año, cuando un hombre la amendrentó en varias ocasiones

Emma Raducanu entró directa en las páginas de la historia del tenis en el año 2021, convirtiéndose en la primera tenista en ganar un Grand Slam desde la clasificación previa y sin perder ni un set. Un hecho que hizo que la tenista se llevase a sus 18 el título y el reconocimiento internacional. La fama, por desgracia, no siempre trae cosas buenas, y su reconocimiento le ha hecho vivir más de un episodio desagradable a lo largo de su carrera.

Emma Raducanu tuvo que para el partido en Dubai

Aunque si hay un momento en el que el mundo pudo ser consciente de los peligros del fanatismo extremo fue a principios de este año, cuando Emma Raducanu se echó a llorar al ver en la grada a un hombre que le había acosado en varias ocasiones. La tenista, se dirigió al árbitro y señaló al individuo en el público mientras se escondía tras la silla y no podía contener las lágrimas. Su rival, Karolína Muchová, se acercó para preguntarle que le ocurría, fundiéndose en un acogedor abrazo con ella.

El entrenador de Raducanu durante su etapa junior, que estaba trabajando con ella recientemente, comentó lo siguiente sobre el caso en el medio croata Net: ''Este hombre la siguió a Singapur, a Abu Dhabi donde yo estaba con ella, de nuevo a Doha, ahora a Dubai. Y lo notamos. Pero al principio pensamos que era un fan, un admirador, porque Emma es una gran estrella del tenis con una gran base de seguidores. Hasta que se acercó fisicamente a ella, empezó a tener contacto en forma de selfies, abrazos...''. Un episodio que denunciaron, aunque el detonante fue el día de antes, cuando el hombre le dio una carta y una foto en una cafetería.

La tenista ya no se esconde

El acosador fue expulsado del torneo y recibió una orden de alejamiento. En una entrevista con la BBC comentó que, a pesar de que hay algunas cosas que no le gustan como cuando ve fotos en revistas y publicaciones de su vida privada, pero que se encuentra bien: ''Una vez estaba con dos amigos y no vi a los dos fotógrafos, eso es obviamente raro, porque no sabes cómo han hecho esas fotos, pero más allá de eso me encuentro bien. Se que siempre hay alguien cuidándome''.

''Si la gente me ve y me reconoce y quiere venir a decirme algo, está genial, pero no siento que necesariamente me esté escondiendo nunca más'', sentenciaba dando el capítulo por cerrado.