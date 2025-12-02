Rafa Nadal no descarta volver a la pista con Roger Federer, pero avisa: ''Necesitaré un tiempo de preparación''

El tenista mallorquí no descarta un proyecto futuro con el suizo, aunque admite que lleva un año sin jugar y que necesitará un tiempo para volver a coger el ritmo

Hace poco más de un año que Rafa Nadal se retiró oficialmente del tenis profesional, en noviembre de 2024. Y lo hizo en territorio español, tras participar en las Finales de la Copa Davis en Málaga. Aunque en la memoria colectiva siguen aquellas batallas en la pista que se vivían cada vez que Roger Federer y el de Menacor se enfrentaban, haciendo vibrar tanto a los amantes de este deporte como a los que no lo eran tanto.

Novak Djokovic es el único de los tres que formaron el 'Big Three' que sigue en activo, dominando junto al español y el suizo este deporte durante dos décadas. Las otras dos aristas de la triada, Nadal y Federer, no descartan disputar una serie de exhibiciones para volver a hacer las delicias de los aficionadas.

La posibilidad del regreso de Federer y Nadal, en el aire

Rafa Nadal asistió a los Premios AS del Deporte 2025, donde se galardonó con el Premio Leyenda al tenista con un emotivo homenaje. Ese no es el único reconocimiento que se ha llevado en su primer año de retiro, ya que la Fundación Rafa Nadal también fue premiada por el Comité Olímpico Español a finales de 2025 por su labor social. En la previa al comienzo de la gala, se el preguntó sobre si volvería a la pista de nuevo, siendo el último partido oficial los dobles en septiembre de 2023 en la Laver Cup, lo jugaron juntos como el 'Equipo Europa' y marcó la despedida profesional de Roger Federer. En cuanto enfrentamientos competitivos individuales, el último tuvo lugar en las semifinales de Wimbledon en un julio de 2019 que se hace lejano, marcando el fin de una era.

''Yo creo que ahora mismo, si eso ocurriera, sería un poquito más hacia adelante. He estado un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación, pero seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, de que nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y de que se junten una serie de factores que lo hagan posible, algo ocurrirá'', comentaba el que fuese el rey de la tierra batida, vislumbrando una exhibición y dejando la puerta abierta. También comentó que ya habían ''hablado vagamente en el pasado'' sobre ello y que verán ''lo que sucederá''.

Un año sin coger prácticamente la raqueta

Si algo esta claro, es que Nadal se ha tomado bastante en serio su retiro, admitiendo en El Larguero que desde que dejó profesionalmente las pistas, ha ''jugado una hora y media'' en total. ''No he cogido una raqueta hasta hace dos semanas'', confesaba, admitiendo que lo había hecho para jugar con ''dos chicas de la academia''.

''Una es Alexandra Eala, que está la 50 del mundo y lleva desde los 14 años en la academia'', asevera sobre la filipina, que actualmente tiene 20 años. ''La otra tenista es Alina Korneeva, que se unió a la academia hace dos años'', comenta sobre la tenista rusa, que en febrero de 2024 se colocó la número 128 del ranking WTA.