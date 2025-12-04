Extremadura - Sevilla: horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Copa del Rey

El Sevilla visita al Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey con la obligación de evitar sustos y tomar impulso después de la derrota en el derbi

El Sevilla afronta esta noche la segunda ronda de la Copa del Rey con la obligación de evitar sustos desagradables después de caer en el derbi contra el Betis con una pobre imagen e inmerso en una pésima dinámica de resultados, con cinco derrotas en seis partidos ligueros.

Así, tras eliminar al Toledo en la primera ronda por 1-4, los nervionenses se desplazan a la localidad pacense de Almendralejo para medirse al CD Extremadura, que milita en el Grupo 4 de Segunda Federación (cuarta categoría nacional). Una cita en la que está prohibido fallar, pues de lo contrario se desatará un auténtico 'tsunami' en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto en cuanto la Copa se erige en la única vía posible para dar una gran alegría a la afición en la presente campaña.

José Antonio Reyes, protagonista

A cuatro puntos de descenso en LaLiga, el Sevilla llega tocado moralmente a un choque con José Antonio Reyes como protagonista por su pasado también en Almendralejo, por lo que necesita un triunfo cómodo para tomar cierto impulso de cara al choque fundamental del domingo contra el Valencia en Mestalla.

El Extremadura, que marchaba líder de su grupo cuando fue el sorteo, ha perdido fuelle en las últimas jornadas, en las que no ha sumado ningún triunfo y ahora mismo se encuentra en el quinto puesto, pero con la ilusión de dar la 'campanada' contra el Sevilla.

