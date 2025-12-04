Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al CD Extremadura: Oso, Isaac y poco más

El Sevilla FC venció por dos goles a uno en la segunda ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria muy sufrida y que ha tenido al cuadro hispalense contra las cuerdas hasta los instantes finales; así lo vivimos y lo contamos

El Sevilla FC consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey gracias a los goles de Isaac Romero y de Alfon, todo esto en un encuentro muy sufrido por parte de la afición sevillista. Los extremeños no lo pusieron nada fácil y su tanto al comienzo de la segunda mitad lastró la segunda parte hispalense, que veía como el gol local se acercaba de forma peligrosa. Sin embargo, en un ejercicio de resiliencia, se acabó cerrando el que fue el pase a dieciseisavos de Copa.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC:

- Nyland: 6'5

A pesar de que tuvo un error de contundencia en la primera parte, y que en el gol pudo haber hecho algo más, se mostró correcto durante el encuentro, llegando a salvar al cuadro hispalense del empate con un disparo en el área pequeña.

- Juanlu Sánchez: 4

El canterano hispalense tuvo que salir en el minuto 34 por motivo de una lesión tras el primer tanto del Sevilla FC. Antes de eso, el quinteño se mostró errático y poco resolutivo tanto en jugadas ofensivas como defensivas. Mal momento para el lateral hispalense.

- Fabio Cardoso: 5

Tanto Kike Salas como él se mostraron poco contundentes en acciones defensivas, lo que acabó significando ocasiones peligrosas por parte del cuadro local. En el gol, ambos pudieron hacer mucho más.

- Kike Salas: 5

Caso similar al central portugués. Primera titularidad tras un mes, y se le nota que se encuentra falto de ritmo. Llegando tarde a ciertas acciones y poco contundente atrás.

- Oso: 7

De lo poco positivo del cuadro hispalense en este encuentro. El argentino lo intentó de muchas maneras, y se mostró como un buen candidato a ese carril izquierdo. En ciertas jugadas ofensivas, protagonista.

- Lucien Agoumé: 5'5

Sostuvo al equipo en ciertas acciones aunque, como tónica general, la falta de contundencia también le acabó pesando. Inseguro en acciones defensivas, es otro de los ejemplos de jugador que ha perdido confianza con el devenir de la temporada.

- Joan Jordán: 6

El catalán no desentonó en Almendralejo. Tras varios partidos sin aparecer por los terrenos de juego, el centrocampista se mostró correcto en las labores defensivas que el equipo requirió, no resultando igual en las labores de ataque que se requirieron. Queda por ver si, poco a poco, Jordán vuelve a entrar en dinámica.

- Nemanja Gudelj: 6

El serbio se mantuvo en la misma línea que sus encuentros con el Sevilla FC. Sin errores groseros a destacar, fue de los pocos que se mantuvo firme en la línea defensiva hispalense, a pesar de que fueron varias las llegadas del cuadro extremeño.

- Alfon: 6'5

El intentarlo y el gol (en un evidente fuera de juego) le sirvieron para destacar en un encuentro sin ninguna figura al alza. El gallego lo intentaba una y otra vez por su costado, aunque las acometidas solían verse frenadas por la defensa extremeña. Aún queda mucho para volver a ver a ese Alfon que destacaba en el Sevilla.

- Alexis Sánchez: 4

El chileno, desde su lesión, no ha vuelto a ser el mismo. El ritmo del extremo va distinto que el de sus compañeros, y eso se vio en varios acercamientos donde tuvo errores de bulto.

- Isaac Romero: 7

El lebrijano aprovechó el encuentro para volver a su cita con el gol. Gran disparo que le sirvió para acabar con la sequía goleadora, acompañándolo de un buen partido en labores ofensivas. Por así decirlo, el único que aportó.

- Matías Almeyda: 6

El once era previsible, pero el Extremadura entendió a las mil maravillas lo que tenía que hacer, incorporar más casta al encuentro. Algo que no supo incorporar el argentino en ningún momento.

- José Ángel Carmona: 5'5

Muy errático en ciertas decisiones, tanto ofensivas como defensivas. A pesar de salir a mediados de la primera mitad, se le vio al mismo ritmo que sus compañeros. Poco más que destacar.

- Sow: 5'5

Es complicado categorizar, en algunas ocasiones, los partidos del centrocampista suizo. Y, en el Francisco de la Hera, no iba a ser menos.

- Ejuke: 6'5

Con su aparición en el terreno de juego, fue uno de los que más lo intentó. En ciertas jugadas ofensivas destacó, pero tampoco pudo cambiar la dinámica de un encuentro que apuntaba a final agónico.