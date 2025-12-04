Extremadura - Sevilla, en directo el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey en vivo online

Sigue con ESTADIO Deportivo, minuto a minuto, todo lo que depare la eliminatoria copera a partido único entre azulgranas y blanquirrojos

En el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) se encuentra ya Juan José Ponce; con un servidor (Aitor Torvisco) ampliando la cobertura desde la redacción de ESTADIO Deportivo para que no te falte ni un detalle de este partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. ¡Arrancamos!

Ya estamos por aquí para ir contándote toda la información que ofrezca esta hora y media que queda para el comienzo del encuentro entre CD Extremadura y Sevilla FC .

El martes arrancó la eliminatoria con los seis primeros encuentros, el miércoles se disputaron otros 12 y este jueves se completa el calendario con duelos que arrancaron a las 19:00 horas y otros que lo harán a las 21:00 h, como el Extremadura-Sevilla que nos ocupa.

En este sentido, el periodista Antonio Castro -quien a día de hoy no ejerce esta labor pero que es muy querido en ESTADIO Deportivo por su larga etapa trabajando en esta redacción- trae noticias de última hora:

La figura del legendario futbolista utrerana ha sido exaltada en un encuentro entre la Federación de Peñas del Extremadura y la Peña Sevillista José Antonio Reyes , con la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo como testigo de excepción.

Además, no se vestía de corto desde finales de la pasada 24/25 en la que estuvo cedido en el Deportivo Alavés, club del que se despidió sumando 25' en un 0-1 ante el Real Valladolid de la jornada 37 celebrado el 18 de mayo de 2025 .

No obstante, la principal novedad es la titularidad de Joan Jordán, que no juega un partido con el Sevilla FC desde el 11 de mayo de 2024 , en una visita al Villarreal CF (derrota por 3-2) de la jornada 35 de la 23/24 en la que sólo disputó 15 minutos. Hoy, redebuta como sevillista ante el CD Extremadura.

Almeyda reparte oportunidades para habituales suplentes como Orjan Nyland, en portería; Juanlu Sánchez y el canterano Joaquín Martínez 'Oso' en los laterales, Fábio Cardoso y Kike Salas en el eje de la zaga o Nemanja Gudelj como pivote . Además, aprovecha la sanción en LaLiga de Isaac Romero, da minutos a Agoumé para que coja ritmo tras su lesión y se ve forzado a tirar de primeros 'espadas' como Alfon González y Alexis Sánchez.

La Copa Mola. Y para demostrarlo, qué mejor que esta imagen de la grada visitante con más de 3.500 aficionados del Sevilla FC desplazado a las vecinas tierras pacenses.

Desde entonces, el mediocentro francés sólo ha podido jugar ante el Real Betis, donde partió desde el banquillo. Para la visita al RCD Espanyol entró en la lista y viajó, pero no tuvo minutos. Ante el CD Extremadura disfruta de su primera titularidad, tras cinco semanas de espera.

Las gradas corean al unísono el nombre de su hijo y le dedican una cerrada ovación. Siempre presente, José Antonio. En Sevilla, en Almendralejo y en todas las ciudades en las que repartió alegrías.

Curro Reyes, padre del futbolista utrerano, salta al campo con una bufanda del CD Extremadura y se lleva sendas camisetas firmadas que le entregan Manuel Mosquera, director deportivo azulgrana y entrenador en la época de Reyes, y Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla FC.

La ciudad pacense de Almendralejo vive este jueves un día de fiesta con el choque que enfrentará al CD Extremadura 1924 con el Sevilla FC en el Estadio Francisco de la Hera, un duelo correspondiente a la segunda ronda de la eliminatoria de Copa del Rey que servirá para recordar la figura del malogrado José Antonio Reyes, canterano nervionense que falleció en 2019 cuando militaba en el plantel azulgrana. Ese mismo verano y en ese mismo feudo almendralejense, ambos equipos jugaron un amistoso que quedó 2-2 y que se une a los tres precedentes oficiales hasta la fecha, resueltos con un triunfo por cada bando (0-1 y 3-0) y con una igualada en la última cita (1-1).

El CD Extremadura dirigido por Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' marcha en el segundo puesto de la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF, con un saldo de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas que le sitúan con 22 puntos en las 12 jornadas disputadas hasta la fecha y ha alcanzado esta segunda ronda de la Copa del Rey después de dar la campanada eliminando en la primera fase a la UD Las Palmas, con un marcador de 3-1.

Por su parte, el Sevilla FC de Matías Almeyda es decimotercero en LaLiga EA Sports con 16 puntos en 14 encuentros; con cinco triunfos, un empate y ocho derrotas que le dejan a sólo cuatro puntos de la zona de descenso después de encadenar cinco derrotas en los seis últimas jornadas. Además, viene de caer el pasado domingo en El Gran Derbi contra el Real Betis (0-2) y afronta esta eliminatoria copera con la obligación de coger confianza. En primera ronda, los blanquirrojos se deshicieron del CD Toledo (1-4).

El Sevilla FC, muy presionado por su mala racha de resultados y su crisis accionarial e institucional, con una posible venta del club en ciernes, llega a esta cita con muchas bajas para buscar el pase a los dieciseisavos de la Copa del Rey, consciente de que se juega mucho y de que, al contrario de lo que podía pensarse por la entidad del rival, no es ningún trámite. Almeyda no podrá contar por lesión con Gabriel Suazo, Marcao Teixeira, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas ni Adnan Januzaj; por lo que presentará un once con rotaciones, pero manteniendo el bloque para no dar pie a una sorpresa que podría tener consecuencias drásticas para su propio futuro en el banquillo de Nervión.