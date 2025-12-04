Extremadura - Sevilla, en directo el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey en vivo online
Sigue con ESTADIO Deportivo, minuto a minuto, todo lo que depare la eliminatoria copera a partido único entre azulgranas y blanquirrojos
CD Extremadura 1924
Sevilla
Bonito homenaje a Reyes
Curro Reyes, padre del futbolista utrerano, salta al campo con una bufanda del CD Extremadura y se lleva sendas camisetas firmadas que le entregan Manuel Mosquera, director deportivo azulgrana y entrenador en la época de Reyes, y Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla FC.
Las gradas corean al unísono el nombre de su hijo y le dedican una cerrada ovación. Siempre presente, José Antonio. En Sevilla, en Almendralejo y en todas las ciudades en las que repartió alegrías.
La afición del Sevilla FC despliega un tifo en la grada visitante
Almeyda y los suyos no caminan solos por Almendralejo.
Cordialidad en el túnel de vestuarios
Saludos cariñosos entre el pacense Rober Correa y el catalán Joan Jordán, que fueron compañeros en los vestuarios del RCD Espanyol y de la SD Eibar.
Finaliza el calentamiento
Jugadores a vestuarios para recibir las últimas consignas. ¡Esto empieza en 10 minutos!
Agoumé no era titular desde Anoeta
El centrocampista del Sevilla FC Lucien Agoumé vio la quinta amarilla -cumplió primer ciclo de amonestaciones- y fue sustituido por lesión en el choque ante la Real Sociedad del pasado 24 de octubre.
Desde entonces, el mediocentro francés sólo ha podido jugar ante el Real Betis, donde partió desde el banquillo. Para la visita al RCD Espanyol entró en la lista y viajó, pero no tuvo minutos. Ante el CD Extremadura disfruta de su primera titularidad, tras cinco semanas de espera.
Más imágenes del calentamiento del Sevilla FC
Joan Jordán, lógico objetivo de las cámaras en su primer partido en casi siete meses y su redebut como sevillista más de un año y medio después.
Ambientazo sevillista en Almendralejo
La Copa Mola. Y para demostrarlo, qué mejor que esta imagen de la grada visitante con más de 3.500 aficionados del Sevilla FC desplazado a las vecinas tierras pacenses.
¡Saltan a calentar los jugadores de CD Extremadura y Sevilla FC!
Ruge el Francisco de la Hera, que presenta ya un gran ambiente en sus gradas a falta aún de 30 minutos para que empiece el choque
¡Va por ti, José Antonio!
¡Once confirmado en el CD Extremadura!
Cisqui sale con el once de gala con figuras como Gio Zarfino, el 'pulpo' Luis Nicolás, el recién fichado Rober Correa o Juanmi Callejón
Así llegaba el Sevilla FC al estadio del Extremadura
Caluroso recibimiento a la expedición nervionense
¡Joan Jordán se estrena!
Almeyda reparte oportunidades para habituales suplentes como Orjan Nyland, en portería; Juanlu Sánchez y el canterano Joaquín Martínez 'Oso' en los laterales, Fábio Cardoso y Kike Salas en el eje de la zaga o Nemanja Gudelj como pivote. Además, aprovecha la sanción en LaLiga de Isaac Romero, da minutos a Agoumé para que coja ritmo tras su lesión y se ve forzado a tirar de primeros 'espadas' como Alfon González y Alexis Sánchez.
No obstante, la principal novedad es la titularidad de Joan Jordán, que no juega un partido con el Sevilla FC desde el 11 de mayo de 2024, en una visita al Villarreal CF (derrota por 3-2) de la jornada 35 de la 23/24 en la que sólo disputó 15 minutos. Hoy, redebuta como sevillista ante el CD Extremadura.
Además, no se vestía de corto desde finales de la pasada 24/25 en la que estuvo cedido en el Deportivo Alavés, club del que se despidió sumando 25' en un 0-1 ante el Real Valladolid de la jornada 37 celebrado el 18 de mayo de 2025.
¡Ya hay once del Sevilla FC!
Matías Almeyda sale con Nyland; Juanlu, Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé, Joan Jordán; Alfon, Alexis Sánchez; e Isaac Romero.
Así ruge Almendralejo
Pasión absoluta por la Copa del Rey en la capital de la comarca extremeña de Tierra de Barros.
Borja Lasso recuerda a José Antonio Reyes
En una entrevista copara ESTADIO Deportivo, con el compañero Manuel Pedrero, el que fuera canterano sevillista relata sus recuerdos con el utrerano.
José Antonio Reyes, máximo protagonista en el Extremadura - Sevilla
La figura del legendario futbolista utrerana ha sido exaltada en un encuentro entre la Federación de Peñas del Extremadura y la Peña Sevillista José Antonio Reyes, con la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo como testigo de excepción.
La venta del Sevilla FC, más cerca
Al margen de las noticias deportivas, en la actualidad informativa del Sevilla FC sigue aumentando el ruido sobre un inminente traspaso accionarial a un importante grupo inversor americano.
En este sentido, el periodista Antonio Castro -quien a día de hoy no ejerce esta labor pero que es muy querido en ESTADIO Deportivo por su larga etapa trabajando en esta redacción- trae noticias de última hora:
Los posibles onces de CD Extremadura y Sevilla FC
A la espera de conocer las alineaciones oficiales en pocos minutos, te dejamos las cábalas de Cisqui y Almeyda
El árbitro del Extremadura - Sevilla: tenso reencuentro con Alberola Rojas
Los nervionenses, que llevan varios días de sobresaltos con las notificaciones de la RFEF, no guardan buenos recuerdos del colegiado manchego.
Críticas al Sevilla por el cartel de la previa
El club nervionense ha elegido monumentos típicos de la ciudad de Badajoz, pero el partido se juega en Almendralejo.
Es la misma provincia, pero distinta localidad (y distinto patrimonio artístico, claro). Las redes sociales no perdonan ni una.
Dónde ver el Extremadura - Sevilla de Copa del Rey
Te recordamos cómo puedes seguir en directo el partido en el Francisco de la Hera, por televisión y online
Resultados de la segunda ronda de la Copa del Rey
El martes arrancó la eliminatoria con los seis primeros encuentros, el miércoles se disputaron otros 12 y este jueves se completa el calendario con duelos que arrancaron a las 19:00 horas y otros que lo harán a las 21:00 h, como el Extremadura-Sevilla que nos ocupa.
¡Buenas tardes!
Ya estamos por aquí para ir contándote toda la información que ofrezca esta hora y media que queda para el comienzo del encuentro entre CD Extremadura y Sevilla FC.
En el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) se encuentra ya Juan José Ponce; con un servidor (Aitor Torvisco) ampliando la cobertura desde la redacción de ESTADIO Deportivo para que no te falte ni un detalle de este partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. ¡Arrancamos!
La ciudad pacense de Almendralejo vive este jueves un día de fiesta con el choque que enfrentará al CD Extremadura 1924 con el Sevilla FC en el Estadio Francisco de la Hera, un duelo correspondiente a la segunda ronda de la eliminatoria de Copa del Rey que servirá para recordar la figura del malogrado José Antonio Reyes, canterano nervionense que falleció en 2019 cuando militaba en el plantel azulgrana. Ese mismo verano y en ese mismo feudo almendralejense, ambos equipos jugaron un amistoso que quedó 2-2 y que se une a los tres precedentes oficiales hasta la fecha, resueltos con un triunfo por cada bando (0-1 y 3-0) y con una igualada en la última cita (1-1).
El CD Extremadura dirigido por Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' marcha en el segundo puesto de la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF, con un saldo de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas que le sitúan con 22 puntos en las 12 jornadas disputadas hasta la fecha y ha alcanzado esta segunda ronda de la Copa del Rey después de dar la campanada eliminando en la primera fase a la UD Las Palmas, con un marcador de 3-1.
Por su parte, el Sevilla FC de Matías Almeyda es decimotercero en LaLiga EA Sports con 16 puntos en 14 encuentros; con cinco triunfos, un empate y ocho derrotas que le dejan a sólo cuatro puntos de la zona de descenso después de encadenar cinco derrotas en los seis últimas jornadas. Además, viene de caer el pasado domingo en El Gran Derbi contra el Real Betis (0-2) y afronta esta eliminatoria copera con la obligación de coger confianza. En primera ronda, los blanquirrojos se deshicieron del CD Toledo (1-4).
El Sevilla FC, muy presionado por su mala racha de resultados y su crisis accionarial e institucional, con una posible venta del club en ciernes, llega a esta cita con muchas bajas para buscar el pase a los dieciseisavos de la Copa del Rey, consciente de que se juega mucho y de que, al contrario de lo que podía pensarse por la entidad del rival, no es ningún trámite. Almeyda no podrá contar por lesión con Gabriel Suazo, Marcao Teixeira, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas ni Adnan Januzaj; por lo que presentará un once con rotaciones, pero manteniendo el bloque para no dar pie a una sorpresa que podría tener consecuencias drásticas para su propio futuro en el banquillo de Nervión.