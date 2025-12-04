Críticas al Sevilla por confundirse de ciudad en el cartel del partido contra el Extremadura

El diseño del Sevilla para el partido copero de esta noche con el Extremadura ha sido objeto de reproches y bromas al ilustrarlo con monumentos de Badajoz y no de la localidad donde se disputa el partido

El Sevilla afronta esta noche la segunda ronda de la Copa del Rey con la visita al Club Deportivo Extremadura 1924, equipo que milita en Segunda Federación, cuarta categoría nacional, y esta misma mañana se ha generado una polémica en redes con motivo del cartel del encuentro.

En día de partido, el Sevilla siempre publica a primera hora el cartel que anuncia el choque con el estilo determinado elegido para esta temporada y casi de inmediato ha empezado a recibir críticas en las respuestas por un detalle que no ha pasado desapercibido y ha propiciado tanto reproches como bromas.

El cartel muestra monumentos de Badajoz, no de Almendralejo

Manu Bueno y Nyland protagonizan un diseño completado con diversos monumentos de la localidad en la que se disputa el encuentro, y precisamente este punto es el que ha provocado las reacciones.

Y es que dichos monumentos y edificios emblemáticos que aparecen en la composición no pertenecen a la ciudad en la que se juega el partido, sino a Badajoz, que se encuentra a 21 kilómetros de Almendralejo, localidad del rival del Sevilla esta misma noche. Badajoz es la capital de provincia, pero no el lugar del partido, lo que ha provocado el enfado de aficionados extremeños y reacciones de todo tipo.

El diseño del Sevilla se ha hecho viral y ha provocado múltiples reproches y bromas

"Habéis puesto lugares de Badajoz capital, el partido se juega en Almendralejo", advertía un perfil de 'X' poco después de la publicación, y después fueron llegando los reproches más duros por esta confusión.

"Ya que jugáis contra un rival más humilde por lo menos os podríais enterar en donde jugáis y cuáles son los lugares emblemáticos de allí, no poner los de Badajoz capital"; "A ver si con suerte confundís Badajoz con Almendralejo y ganamos por incomparecencia"; "Pasa el Extremadura porque el autobús del Sevilla FC no fue al lugar al que tenía que ir..., sería bestial que pasara eso... muy en la onda del club"; "Son capaces de plantarse en Badajoz y que los eliminen por incomparecencia"; "Os ha faltado poner algún monumento de Trujillo, mismamente", son algunas de las respuestas -superan la centena- al mensaje del Sevilla con el cartel anunciador.

También hay cuentas que lamentan que el Sevilla no haya rectificado una vez que se detectó el error. Eso sí, una hora después subió la previa y, en esta ocasión, otra vez con Nyland presente, si utilizó de fondo el escenario del partido, el Francisco de La Hera. La confusión del Sevilla no ha tardado en hacerse viral.