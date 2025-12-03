Athletic Club - Real Madrid, en directo la jornada 15 de LaLiga en vivo online

El Real Madrid visita San Mamés con la obligación de sostener el pulso por la parte alta de la clasificación, mientras el Athletic encara una oportunidad de oro ante su afición. El duelo llega marcado por las urgencias de ambos y por los condicionantes en las convocatorias, en un escenario históricamente determinante para los dos equipos

Arrancamos esta cobertura minuto a minuto desde San Mamés, donde Athletic y Real Madrid se enfrentan en un duelo marcado por la exigencia competitiva y las necesidades de ambos equipos en la parte alta de la tabla. Acompáñanos para seguir toda la previa, el ambiente, las alineaciones oficiales y el desarrollo del encuentro en un partido que promete intensidad desde el primer instante.

Aquella pena máxima fallada llegó, además, solo una semana después de otro penalti errado en Anfield frente al Liverpool . Diecinueve días más tarde , el delantero francés reconoció públicamente cómo le afectó aquella noche en Bilbao: “Puedo hacer más. Sé que tengo en las piernas mucho más. El partido de Bilbao me hizo bien, toqué fondo al fallar un penalti y fue el momento de darme cuenta de que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad...”

El 4 de diciembre de 2024 , en Bilbao, Kylian Mbappé vivió uno de sus peores momentos como jugador del Real Madrid. En San Mamés , con su equipo perdiendo 1-0 mediada la segunda parte, desaprovechó un penalti que podía cambiar el partido: su disparo, blando y poco esquinado , terminó siendo un balón cómodo para Agirrezabala .

Al analizar el nivel del rival, fue directo: “Sabemos qué tenemos enfrente: grandísimos jugadores y un gran entrenador con muchas variables, y en un caso de partido descontrolado ellos resuelven en un pestañear. Es difícil, pero lucharemos por ello” . Y concluyó con un toque de humor al ser preguntado por lo que necesitará el Athletic para imponerse: “¿Qué hará falta para ganar? Que las fallen todas y nuestro portero vuelva a parar un penalti” , dijo entre bromas, recordando el precedente del año pasado.

El técnico subrayó la importancia del duelo de mañana ante un equipo que considera aspirante al título: “Mañana nos jugamos un partido con un candidato a ganar la Liga. Los puntos valen lo mismo que ante otro equipo, pero ganar partidos te hace entrar en dinámicas positivas y si ganas a un rival importante, pues mucho más” . Recordó, además, el efecto que tuvo la victoria del curso pasado: “El año pasado ganamos al Madrid y nos dio un impulso importante” .

Ernesto Valverde valoró lo que supone encarar varios duelos de nivel en pocos días, aunque insistió en que la atención debe centrarse en el primero de ellos: “Es una semana con grandes rivales, pero no puedes más que fijarte en el primero. Es una semana bonita para disfrutar y competir” .

El técnico del Real Madrid explicó también el mensaje que ha trasladado a su plantilla para buscar una mejor versión: “Hablamos de fútbol, de vestuario, de la unión que necesitamos, de qué cosas tenemos que mejorar para ser más constantes en el juego. Eso es lo que nos preocupa, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico” . Además, señaló la necesidad de cambiar la dinámica a domicilio: “El cómo podemos mejorar, romper esta dinámica de volver a ganar fuera de casa en Liga. Por eso, mañana tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés. Y a por ello vamos” .

Xabi Alonso abrió su comparecencia refiriéndose al duelo ante el Athletic y a las sensaciones previas al viaje: “Es un clásico de la Liga, del fútbol español. Y siempre hay un gran ambiente en San Mamés. Es un estadio en el que tienes que jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de las experiencias pasadas y cómo hay que afrontarlo. Y de cara a mañana, ahora hacemos el último entrenamiento y viajamos a Bilbao” .

San Mamés nunca ha sido un escenario sencillo para el Real Madrid, aunque hace más de dos décadas que los blancos no encadenan dos derrotas consecutivas en Bilbao. Después del 1-0 logrado en diciembre de 2024, el Athletic tiene ahora la ocasión de repetir triunfo ante el conjunto madrileño. Si lo consigue, firmará dos victorias seguidas en LaLiga frente al Real Madrid en San Mamés , algo que no ocurre desde la serie de dos encuentros ganados entre marzo y septiembre de 2004 , una etapa en la que Ernesto Valverde también estaba al frente del banquillo rojiblanco.

El duelo entre Real Madrid y Athletic es uno de los grandes clásicos de LaLiga, un enfrentamiento entre dos clubes que jamás han descendido. En este encuentro, el equipo madridista puede lograr un hito relevante: alcanzar su victoria número 100 ante el conjunto bilbaíno en la competición. Hasta hoy, el registro es de 188 partidos , con 99 triunfos , 37 empates y 52 derrotas para los blancos. Solo dos equipos han logrado superar el centenar de victorias frente a un mismo rival en toda la historia del torneo: el propio Real Madrid frente al Espanyol (109) y el FC Barcelona , también ante el conjunto perico (104).

El Athletic salta a San Mamés con este once: Unai Simón en portería; defensa para Lekue, Vivian, Laporte y Adama Boiro ; en el centro del campo estarán Rego e Íñigo Ruiz de Galarreta ; la línea de tres la formarán Berenguer, Jauregizar y Nico Williams ; y como referencia ofensiva, Guruzeta .

El Real Madrid afronta el partido con Courtois bajo palos; en la defensa estarán Trent , Militao , Rüdiger y Carreras . El centro del campo lo ocuparán Valverde , Tchouameni y Camavinga ; por delante actuará Bellingham como enganche, y el ataque lo formarán Mbappé y Vinicius .

El Real Madrid continúa padeciendo problemas físicos en su plantilla. Aunque Xabi Alonso ha recuperado a Militao y Rüdiger para la defensa, el equipo vuelve a perder a Ferland Mendy , según confirmó el club en un parte médico publicado hace unos minutos. El lateral francés sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda , una dolencia que lo mantendrá fuera durante varias semanas. Aun así, existe la posibilidad de que reciba el visto bueno médico antes de 2026 , tal y como apunta el comunicado.

Las críticas que acompañaban la temporada de Unai Simón se han reducido tras encadenar dos encuentros seguidos con la portería a cero . El meta del Athletic ha logrado frenar el debate sobre la posibilidad de que David Raya o Joan García ocuparan su lugar. El empate ante el Slavia Praga en la Champions League y el 0-2 frente al Levante han supuesto un impulso para el guardameta, cuya situación había generado discusión en San Mamés. A pesar del ruido externo y de las comparaciones con el rendimiento de Agirrezabala en el Valencia, Ernesto Valverde mantiene plena confianza en el internacional español.

El encuentro, programado para este miércoles a las 19:00 horas, llega con trayectorias distintas pero con un denominador común: la urgencia competitiva. El conjunto de Ernesto Valverde afronta la decimoquinta jornada desde la octava posición con 20 puntos, después del triunfo por 0-2 en el campo del Levante UD con tantos de Robert Navarro y Nico Williams. El entrenador recupera a Aymeric Laporte, Ruiz de Galarreta y Yuri Berchiche, aunque mantiene una lista de bajas que incluye a Iñaki Williams, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz. A ellos se suma la sanción de Oihan Sancet.

Ese contexto convierte el duelo en una oportunidad para mirar hacia arriba. La exigencia de jugar ante el Real Madrid en San Mamés alimenta la idea de que un buen resultado ayudaría a reconectar con objetivos más ambiciosos en la tabla.

En el caso del Real Madrid, el viaje a Bilbao representa la posibilidad de acercarse al liderato. El equipo accede a la jornada con 33 puntos, fruto de diez victorias, tres empates y una derrota. En su última salida, empató 1-1 ante el Girona con un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 67. La enfermería mantiene fuera a Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen y David Alaba. Con esas ausencias, Xabi Alonso repetirá un once condicionado para un partido que llega en un momento de alta exigencia clasificatoria.

Un desafío para el Madrid fuera de casa

La visita a Bilbao llega en un tramo en el que el Real Madrid ha perdido continuidad lejos del Bernabéu. El encuentro ante un rival que juega con intensidad en casa y que ajusta su rendimiento a la exigencia del escenario será determinante para medir la respuesta de un equipo que necesita reencontrarse con victorias como visitante.

Xabi Alonso repasó esa situación en su comparecencia del lunes: "Es un clásico de LaLiga. Siempre hay un gran ambiente en San Mamés y tenemos que jugar el partido sabiendo de las experiencias pasadas". El entrenador insistió en la importancia de recuperar regularidad: "Nos ha faltado jugar más constantemente, y eso es lo que queremos hacer". También abordó el estado general del equipo: "Después del partido del Barcelona y del Valencia el equipo ha perdido un poco de calidad en el juego, pero es algo que volveremos a recuperar".

El técnico dedicó unas palabras a Rodrygo, uno de los jugadores que busca recuperar confianza. "Hay que confiar en él. Esto del fútbol cambia con un gol y Rodrygo tiene mucha calidad para hacerlo. Tiene muy buena predisposición y necesita ese buen filing para romper esa dinámica", señaló.

Un Athletic pendiente de sus ausencias y de su rendimiento en casa

San Mamés será un apoyo esencial para un Athletic que acumula bajas significativas en ataque y en la construcción del juego. La ausencia de Sancet se suma a una serie de lesiones que obligan a Valverde a reorganizar su plan. Pese a ello, la plantilla recupera piezas clave en defensa y en la salida de balón, un aspecto importante ante un rival que presiona alto y exige precisión.

El último precedente entre ambos data del 20 de abril de 2025, con un 1-0 favorable al Real Madrid en el Santiago Bernabéu gracias a un tanto de Fede Valverde en el minuto 93. Esta vez la cita será en un estadio donde el Athletic suele elevar su rendimiento en partidos de alto perfil.

Un duelo que puede mover la tabla

Los tres puntos representan un aliciente evidente: si el Real Madrid gana, reduciría la distancia con la primera posición a un solo punto; si el Athletic suma, daría un salto en su pelea por acercarse a la zona europea. El escenario y el momento convierten el partido en uno de los más significativos de la jornada.