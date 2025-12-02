Valverde avisa al Real Madrid: "Estamos en la onda"

El entrenador del Athletic percibe una mejoría en su equipo y aunque es consciente de la dificultad de derrotar al conjunto blanco recuerda que la pasada campaña ya lo consiguieron, admitiendo que necesitan estar más finos en ataque

Tras el importante triunfo del pasado sábado al Levante, que vino a aliviar el amargo sabor de boca del empate ante el Slavia de Praga en Champions, el Athletic Club afronta este miércoles el primer envite de una semana de infarto en la que le tocará recibir en San Mamés en solo ocho días a Real Madrid, Atlético y PSG. Pero el técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, no quiere añadir un extra de presión a un equipo que está a cuatro puntos de las plazas europeas en LaLiga y no tiene nada fácil meterse en el 'top 24' de la máxima competición continental.

"Es una semana con grandes rivales, pero no puedes más que fijarte en el primero. Es una semana bonita para disfrutar y competir. Mañana nos jugamos un partido con un candidato a ganar la Liga. Los puntos valen lo mismo que ante otro equipo, pero ganar partidos te hace entrar en dinámicas positivas y si ganas a un rival importante, pues mucho más. El año pasado ganamos al Madrid y nos dio un impulso importante. Sabemos qué tenemos enfrente: grandísimos jugadores y un gran entrenador con muchas variables, y en un caso de partido descontrolado ellos resuelven en un pestañear. Es difícil, pero lucharemos por ello. ¿Qué hará falta para ganar? Que las fallen todas y nuestro portero vuelva a parar un penalti”, bromeó para hacer referencia a la victoria de la pasada temporada.

"Desde el punto de vista personal no supone nada, pero desde el punto de vista del equipo es un reto ganar a Real Madrid, Barcelona o PSG. Son equipos que cada jornada se enfrentan a rivales supermotivados por ganarles. Competir en esos partidos es un reto y el impulso de ganar a esos equipos es algo significativo y lo que buscas. La gente quiere venir a vernos competir y también con la esperanza de salir contentos del campo en un clásico de la Liga en el que hay muchas cosas más que tres puntos en juego”, añadió sobre la importancia del choque.

Confianza en su equipo

Aunque el primer tramo de la temporada no está siendo el esperado, el 'Txingurri' confía en los suyos. "De este Athletic me gusta lo de siempre porque de lo que se trate es de que te veas reconocido en el equipo y que los demás te reconozcan en lo que hagas como una seña de identidad. En los últimos partidos se nos está viendo más y estamos en la onda de ser un equipo difícil de batir que se despliega bien en el juego de ataque. Cuando hacemos peligro debemos convertir más, que es algo en lo que incidimos. Lo que importa es que el equipo tenga un plan y vaya con él hasta el final", señaló sobre la mejoría que percibe en su equipo.

El estado de la enfermería del Athletic

Desde luego, las lesiones no le están ayudando, repasando en sala de prensa el estado de una plantilla que se ha visto asolada por las bajjas. "Hay una duda con Vesga, pero pensamos que puede entrenar. Y luego el tema de Robert Navarro, que va a tener para un tiempo. Esperamos que antes de Navidad pueda reincorporarse. Iñaki va progresando, pero todavía lento. Mañana se cumplen seis semanas de su lesión. Nos gustaría mucho contar con él antes de Navidad. Buján y Eder García vienen a entrenar hoy con nosotros y posiblemente para entrar en la lista”, avanzó sobre la presencia de dos nuevos canteranos.

Elogios a Mbappé y confianza en Xabi Alonso

En cuanto al rival, Valverde admitió que tendrán que estar especialmente atentos a Mbappé. "Un poco igual sí, ¿no? Más que nada por cómo está ahora: rápido, ágil, define increíble, hay que tener un poco más de cuidado con Mbappé, aunque no descuidar a Vinicius u otros”, destacó, rompiendo también una lanza en favor del ya cuestionado Xabi Alonso: "Es un gran entrenador. En el Real Madrid se exige ganar todos los partidos. De 14 han ganado 10 y después de empatar 3 seguidos... .Xabi demostró en Leverkusen lo que es y estoy convencido de que el Real Madrid va a estar arriba. Llevan 3 jornadas de Liga sin ganar y eso demuestra que los rivales han estado bien. Cuando nosotros preparamos un partido siempre esperamos la mejor versión del rival y a la vez queremos que tengan la peor. No estamos pensando que el Madrid no está bien porque Mbappé te mete un gol en un segundo. Valoramos mucho al Real Madrid, pero queremos hacer valer nuestras fortalezas y el jugar en nuestro estadio”, sentenció.