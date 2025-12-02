Laporte se queda fuera de defensa más sólida del Athletic Club

Paredes y Vivian protagonizan la defensa que más porterías a cero logra del Athletic Club esta temporada, dejando fuera de la ecuación a Laporte que sigue trabajando para recuperar su mejor versión. para el duelo ante el Real Madrid, el internacional español está de vuelta y Valverde estudia las opciones en torno a la zaga

El Athletic Club, tras la victoria ante el Levante, sigue con el chip de LaLiga para medirse, este miércoles, al Real Madrid en San Mamés. El conjunto de Ernesto Valverde aterriza en el choque correspondiente a la jornada 19 tras haber vencido al conjunto granota y sacar un empate en Champions League ante el Slavia Praga. De ambos partidos, lo más positivo para el técnico vasco ha sido haber recuperado la solidez defensiva y mantenido la portería a cero en ambas ocasiones. En los dos partidos estaba ausente Laporte que se queda fuera de la defensa más sólida del Athletic Club.

Laporte se queda fuera de la defensa más sólida del Athletic Club

El central internacional español es, a priori, el titular de la zaga rojiblanca junto a Vivian. Pero los males que ha sufrido Laporte lo han dejado en un segundo plano a la espera de que se reincorpore sin molestias. Paredes ha suplido al zaguero y lo ha hecho firmando dos porterías a cero, algo que convierte a la pareja formada entre el bilbaíno y Vivian en la más solida del Athletic. De los 5 partidos en los que Unai Simón ha acabado imbatido, Paredes y Vivian han compartido zaga en 4 ocasiones, siendo la dupla defensiva que más porterías a cero suma del Athletic. El dato es muy diferente con Laporte que, lejos de su mejor versión, tan solo suma 1 portería a cero en los 11 partidos que ha disputado.

Laporte regresa para medirse al Real Madrid

Para recibir al Real Madrid, Laporte, baja el pasado sábado frente al Levante por un cuadro de gastroenteritis, se ha entrenado con sus compañeros con aparente normalidad y todo apunta a que estará disponible para el partido del próximo miércoles en San Mamés contra el equipo blanco. El zaguero, ya recuperado, tendrá que convencer a un Ernesto Valverde que se debate si volver a introducir a Laporte en el once inicial o seguir apostando por la pareja de centrales que, hasta el momento, más fiabilidad aportan en defensa, según los datos registrados en lo que va de temporada.

Respecto al último partido liguero, además de Laporte, el técnico recuperará a Iñigo Ruiz de Galarreta, que se perdió por sanción el encuentro contra el Levante. Quién no estará será Sancet que sigue cumpliendo sanción tras ver la tarjeta roja ante el Barcelona por una patada desmedida sobre Fermín López, lo que le acarreó dos partidos sin jugar para el mediapunta rojiblanco.