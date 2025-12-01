Iñigo Vicente levanta la mano ante los ojos del Athletic

El director deportivo del club bilbaíno, Mikel González, asistió en El Sardinero a la exhibición del ex canterano rojiblanco ante el Eibar, con un gol y tres pases decisivos que le colocan como el mejor asistente de Segunda división

El Athletic Club no pierde de vista a Peio Canales, que está cuajando una gran campaña como cedido en el Racing de Santander. Por ello, no son pocos los aficionados rojiblancos que consideran que el mediocentro incluso debería ser repescado en enero. De momento, esa posibilidad se encuentra aparcada, aunque este pasado domingo, sin ir más lejos, el director deportivo del club bilbaíno, Mikel González, estuvo presente en la grada de El Sardinero para verlo de nuevo 'in situ' y tomar buena nota de su evolución.

El seguimiento al internacional sub 21 es constante. Pero, además, el responsable de la planificación en Ibaigane pudo comprobar de primera mano el espectacular nivel en el que se encuentra otro futbolista con pasado rojiblanco como Iñigo Vicente. A sus 27 años, el de Derio demostró una vez más que su calidad marca la diferencia en la Categoría de Plata, llamando con fuerza a las puertas de Primera división. Ese es su gran objetivo, preferentemente con un conjunto cántabro que es segundo en la tabla y lucha por el ascenso, aunque a buen seguro no faltarán clubes que volverán a llamar a su puerta.

Centrado en el Racing, ya rechazó ofertas

El pasado curso, el extremo ya rechazó una suculenta oferta del Santos brasileño para jugar junto a Neymar, con la que se habría embolsado seis millones de euros en tres temporadas. No fue el único interesado, apareciendo también en el radar de varios equipos de LaLiga. Incluso se le relacionó con el Athletic, pero no hubo nada firme sobre su posible regreso al club en el que se formó y del que salió en 2022 sin apenas haber gozado de oportunidades.

Iñigo Vicente solo llegó a disputar tres encuentros en Primera división con la camiseta rojiblanca en la 20/21, entre sendas cesiones al Mirandés. Pero en Santander ha encontrado el protagonismo que buscaba. Por ello, decidió renovar el pasado mes de diciembre hasta 2030, elevándose de forma considerable su cláusula de rescisión, que era de 6 millones y se doblaba en caso de ascenso.

Los números de Iñigo Vicente

Ante el Eibar, el pasado domingo, abrió la lata para lograr su tercer tanto de la temporada. Pero además firmó un 'hat trick' de asistencias para participar de forma directa en todos los goles del encuentro y ser el gran protagonista del 4-0 final. Una exhibición que le convierte a su vez en el jugador de Segunda con más pases de gol con un total de 11 en 15 partidos. Y todo ello, ante la atenta mirada de Mikel González.