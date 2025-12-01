Si Iñigo Vicente aparece, el Racing de Santander mira a Primera

El ex del Athletic Club acompañado de Asier Villalibre, son el máximo asistente y goleador de LaLiga Hypermotion. Este pasado domingo lideraron a los de José Alberto para igualar al Deportivo de La Coruña con 32 puntos

Estos días, como consecuencia de la semana del 'Black Friday, han sido habituales las imágenes de personas arrasando con las ofertas más agresivas en algunas tiendas física. Aunque la compra por internet se va imponiendo, estas estampas siguen siendo comunes. Como si se tratase del 'Black Friday' el Racing de Santander está arrasando en lo que a goles se refiere en LaLiga Hypermotion y este pasado domingo fue un buen ejemplo de ello.

El cuadro de José Alberto sabía que si no quería perder comba con el tren de cabeza la única opción era ganarle al Eibar en El Sardinero. El Deportivo de La Coruña venció ante el Albacete el sábado y al Racing de Santander solo le quedaría por saber el resultado de Las Palmas para ver como se cerraba la tabla tras la jornada 16. Entre Iñigo Vicente con sus asistencias y Asier Villalibre con sus goles han llevado otra vez al Racing de Santander a pelear por el liderato de Segunda.

Iñigo Vicente asiste y Asier Villalibre marca

El Racing de Santander tiene el 'privilegio' de ser el equipo de LaLiga Hypermotion que más goles encaja entre los 10 primeros clasificados pero eso, el cuadro de José Alberto lo contrarresta con más goles marcados. Así, el Racing de Santander es el conjunto más goleador de toda Segunda división con 37 tantos, lo que ofrece una media de 3,08 goles por encuentro. Para poner en contexto esta cifra es necesario ver como el Racing de Santander lleva más del doble de goles que el cuarto clasificado, Las Palmas y casi el triple que el colista, el Real Zaragoza.

Pero estos goles tienen dos protagonistas principales en el Racing de Santander, estos son Íñigo Vicente, máximo asistente de LaLiga Hypermotion con hasta 10 pases que terminaron en gol y Asier Villalibre, que está aprovechando su cesión desde el Deportivo Alavés a la perfección.

El 'Búfalo' lleva ya 10 goles y con su tanto de este pasado domingo ante el Eibar superó a Embarba. El jugador del Almería se quedó a cero este fin de semana en el duelo de los andaluces ante el Huesca.

La importancia de Iñigo Vicente y Asier Villalibre

La importancia de Iñigo Vicente y de Asier Villalibre se nota cuando se comprueba que han participado entre los dos en un total 24 de los 27 goles del Racing de Santander esta temporada. No se sabe dónde puede llegar este Racing de Santander que la pasada campaña ya tuvo un gran momento aunque finalmente el equipo terminó cayendo en el tramo decisivo, pero lo que sí es seguro que ver un partido del cuadro de José Alberto es un espectáculo casi garantizado de goles.