Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Cádiz y la derrota del Leganés en la jornada 16

De esta manera queda la clasificación de la Segunda División tras los resultados en esta jornada

La Jornada de LaLiga Hypermotion dejó una mezcla de remontadas, goleadas y victorias inesperadas que reavivan la lucha tanto por la salvación como por el ascenso.

El Zaragoza renace y firma su mejor actuación del curso

El Real Zaragoza confirmó su reacción con una brillante victoria frente al Leganés, en un encuentro donde los aragoneses mostraron su versión más convincente en muchos meses. El conjunto de Rubén Sellés, que encadena ya su tercer triunfo consecutivo, redujo a tan solo tres puntos la distancia con la salvación gracias a un partido en el que fue claramente superior.

El choque comenzó con un Zaragoza muy agresivo, generando varias ocasiones claras antes de que el Leganés golpeara primero con un tanto de Duk. Pero la expulsión de Marvel, revisada por el VAR, inclinó definitivamente el duelo. A partir de ahí, los maños fueron un vendaval: Kodro, Toni Moya y un espectacular Francho, que firmó una de sus mejores actuaciones como capitán, sellaron un 3-1 que dejó sin respuestas al conjunto pepinero.

El Racing exhibe pegada y desarma al Eibar

En El Sardinero, el Racing de Santander volvió a firmar un partido demoledor para mantenerse en la zona alta. El protagonista fue, una vez más, Iñigo Vicente, que deslumbró con un golazo y tres asistencias en la contundente goleada por 4-0 ante un Eibar que sigue en caída libre y que deja aún más tocado a Beñat San José.

Los cántabros fueron creciendo con el paso de los minutos y, a partir del 35’, desataron su mejor fútbol. A los tantos de Iñigo Vicente, Villalibre, Javi Castro y Sangalli se sumó una actuación coral que confirmó por qué el Racing es uno de los equipos más sólidos del campeonato.

El Cádiz se impone en el derbi y respira

El Cádiz CF logró un valioso triunfo por 1-2 en el derbi ante el Córdoba, un partido marcado por los golpes anímicos tras el descanso. Los cadistas cambiaron sistema y hombres y encontraron recompensa muy pronto: De la Rosa abrió el marcador y un espectacular disparo de Moussa Diakité puso el 0-2. Aunque Dalisson recortó distancias, el equipo de Gaizka Garitano supo resistir en un final lleno de tensión y lesiones, incluida la de Kovacevic.

Una clasificación más ajustada que nunca

La jornada deja un panorama en el que la lucha por el ascenso y la permanencia gana temperatura: el Zaragoza renace, el Racing asusta y el Cádiz vuelve a creer. Segunda División, un año más, no perdona distracciones.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion