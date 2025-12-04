Un equipo de Primera Federación, pendiente de la operación salida del Cádiz

El futbolista del Cádiz, Jorge Moreno es uno de los futbolistas protagonista en la operación salida del equipo gaditano y uno de los equipos que muestra interés es el Real Murcia, su verdugo en la Copa del Rey

El Cádiz sigue su travesía en esta temporada donde ha sufrido el primer varapalo en forma de eliminación copera frente a un equipo de inferior categoría como es el Real Murcia que pasó por encima de los gaditanos, sobre todo en la primera mitad. En medio de todo esto, el defensa del club andaluz, Jorge Moreno es uno de los objetivos de los rojillos de cara al mercado invernal.

La operación salida del Cádiz

El equipo dirigido por Juan Cala en la dirección deportiva apunta a ser uno de los protagonistas en el próximo mercado de fichajes no solo en temas de altas donde ya ha apalabrado el fichaje de Jerónimo Dómina sino también en el tema de bajas. En este contexto, el periodista especializado en fútbol nacional Ángel García, también conocido como Cazurreando, ha informado que el defensa es uno de los objetivos del mencionado equipo de la categoría de bronce. el equipo dejó en la eliminatoria alguna que otra carencia que pone de manifiesto los problemas atrás cuando no están los centrales titulares.

El club podría necesitar más de un central en enero si además se produce una salida. Esta podría ser la de Pelayo, que podría romper su cesión con el Rayo Vallecano. En lo referente a Jorge Moreno, tiene pasado en el Cartagena y tanto este como Pelayo podrían salir. Solo uno de ellos parece que podría conformar la pareja de centrales actual junto a Iker Recio, uno de los jugadores más destacados en la zaga.

El encuentro del Murcia frente al Cádiz

Si de algo no hay duda a día de hoy es que el Real Murcia es el equipo de moda en la Primera Federación de España y es que desde la salida de Joseba Etxeberria y el ascenso de Adrián Colunga como nuevo entrenador, el equipo está mostrando una cara diferente. Tal es así que el equipo pimentonero ha eliminado al Cádiz en la Copa del Rey en un partido en el que llegó a ponerse 3-0 en el marcador. El intento de los de Garitano por recortar diferencias no fue suficiente y a los amarillos no les queda más remedio que centrarse en la competición doméstica.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano no estuvo a la altura, sobre todo en una nefasta primera mitad en la que recibió tres goles. El 3-0 al descanso fue una distancia insuperable. Estos tres primeros goles en la primera mitad ponen en evidencia los problemas del equipo gaditano en estos momentos.