Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en segunda ronda: Villarreal, Real Sociedad, Levante, Eche, Girona

Este miércoles tiene lugar la continuación de la segunda ronda de la Copa del Rey. Varios equipos de Primera División disputan hoy el segundo escalón de la competición como son el Villarreal, Real Sociedad, Levante, Eche y el Real Betis. Toda la emoción se cuece a partir de las 20:00 en el torneo del KO

Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a este segundo día de la segunda ronda de la Copa del Rey donde te contaremos a través de ESTADIO Deportivo, todo lo que acontezca en todos los partidos que se disputarán este miércoles en el torneo del KO

Hasta doce encuentros se disputarán hoy miércoles en este segundo día de Copa de esta semana. Los equipos que consigan la victoria avanzarán hasta la tercera ronda, los dieciseisavos de final

A las 20:00 tendrá lugar el primer turno de partidos donde los equipos de LaLiga Hypermotion y Primera Federación serán los verdaderos protagonistas. Incluso habrá dos encuentros donde se enfrentarán cuatro equipos de la división de plata. El Mirandés y el Sporting de Gijón se enfrentarán y por otro lado se enfrentarán la Cultural Leonesa contra el Andorra

El Málaga se encuentra con un inesperado despido antes de la Copa del Rey

En cuanto a los partidos de esta tarde, el Málaga de Funes se mide a un Talavera que se encuentra en un mal momento. El equipo toledano, que acumula cinco derrotas consecutivas que culminó con la destitución de su entrenador.

La segunda ronda de la Copa del Rey sigue su curso y hoy miércoles será el día que más partidos se disputarán en esta segunda ronda. A partir de las 20:00 comenzarán los primeros encuentros que compondrán el total de doce que se disputarán y que darán acceso a la siguiente ronda del torneo, los dieciseisavos de final. La jornada trascurrirá durante este miércoles y mañana jueves. Hasta día de hoy, aún quedan 56 participantes a los que hay que sumarles los que disputan la Supercopa de España, los cuales entran en juego en la siguiente ronda del campeonato.

Tras un inicio de ronda que tuvieron algunos equipos de Primera División como son Osasuna, el Getafe, el Mallorca, el Alavés, hoy llega el turno para equipos como el Villarreal, Levante, Girona, Elche, Real Sociedad y Real Betis. Junto a los equipos de división de oro mencionados también le llega el turno a otros como el Cádiz, el Málaga, el Sporting el Gijón, el Mirandés, el Andorra, la Cultural Leonesa, el Eibar y el Almería.

Los partidos de este miércoles de la Copa del Rey

Este miércoles tendrá lugar dos franjas horarias que son las de las 20:00 y las 21:00 y estos serán los encuentros:

20:00 CF Talavera - Málaga

20:00 Cultural Leonesa - Andorra

20:00 Eldense - Almería

20:00 Mirandés - Sporting

20:00 Real Murcia - Cádiz

21:00 Antoniano - Villarreal

21:00 Cieza - Levante

21:00 Ourense - Girona

21:00 Pontevedra - Eibar

21:00 Quintanar del Rey - Elche

21:00 Reus FCR - Real Sociedad

21:00 Torrent - Real Betis

Todos los equipos de primera debutarán en la segunda ronda de la competición a las 21:00 mientras que los de categorías inferiores y los de Segunda disputarán su partido a las 20:00. La jornada de hoy deja algunos enfrentamientos destacados como son algunos enfrentamientos entre los clubes de la división de plata como el Mirandés contra el Sporting de Gijón o el de la Cultural Leonesa contra el Andorra.

Un martes con muy pocas sorpresas

Lo cierto es que la emoción, la incertidumbre y los nervios son algunos de los sentimientos que caracterizan a una competición que se reanudó este martes en su segunda ronda, en la cual no hubo muchas sorpresa. Si que es cierto que volvió a caer otro equipo de LaLiga Hypermotion con una buena dinámica en la competición de plata como es el Ceuta, que cayó ante el Guadalajara.

Por otro lado, los equipos de Primera siguieron su curso en la competición tras vencer a sus rivales aunque no fue fácil para uno de ellos como es el Getafe, el cual anotó el gol decisivo en la prorroga ante el Navalcarnero.