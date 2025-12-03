Marcelino, sobre el campo del Antoniano: "Es impropio para el fútbol profesional"

El entrenador del Villarreal analizó en rueda de prensa el encuentro de este miércoles ante el conjunto sevillano, de Segunda RFEF, al que no dudó en atizar por el estado del terreno de juego que espera en el duelo de esta noche

El Villarreal se enfrentará en el día de hoy al Antoniano, en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Por ello, Marcelino atendió a los medios de comunicación en la previa del choque, al que llegan tras derrotar a la Real Sociedad en Anoeta en el duelo de LaLiga. En este sentido, el técnico del conjunto castellonense no ha dudado en señalar el estado del terreno de juego del equipo sevillano, catalogándolo como "impropio del fútbol profesional". Por ello, el entrenador ha informado de sus planes en torno al once inicial de esta noche.

Marcelino explica sus sensaciones antes de visitar al Antoniano

De esta manera, Marcelino, entrenador del Villarreal, comentó cómo afronta el duelo de Copa del Rey contra el Antoniano, señalando el estado del terreno de juego del equipo sevillano: "Estoy expectante ante esta situación, porque las dos experiencias que llevamos no son demasiado optimistas. El partido va a ser muy complicado, muy difícil, y va a depender de toda la motivación propia que pongamos. El campo es un campo impropio del fútbol profesional y nos tenemos que adaptar a ellos. Hierba sintética, no de nueva generación, dimensiones reducidísimas. La superioridad que tenemos se anulan, porque las condiciones del juego lo igualan. Va a ser muy difícil. Debe prevalecer la eficacia y el resultado para pasar a la próxima ronda, porque la Copa es la posibilidad de ganar un título".

De la misma manera, Marcelino analizó la dificultar que espera en el campo del Antoniano: “En el fútbol se puede ganar o perder, pero lo que hace un equipo viene marcado por la dinámica. Estamos a 2/3 puntos del líder en la jornada 14 y eso es que estamos haciendo muy bien las cosas, pero hay veces que llega un rival y te supera. A nosotros nos gustaría pasar, pero hay que ser conscientes de la dificultad. El escenario nos va a llevar a la dificultad. La ilusión, la ambición. Además, para ellos es un partido especial. Además de un ingreso económico importante, tener la posibilidad de eliminar a un Primera División, y van a poner todo ellos”.

Marcelino destaca el "equipo competitivo" que va a sacar

Por otro lado, Marcelino explicó lo que espera del Antoniano en el duelo de esta noche: “Espero un rival súper motivado e ilusionado. Allí en su campo es muy solvente, lo tienen dominado, tanto la superficie como las distancias. Encuentra gol con facilidad. De su grupo, de los mejores equipos como local. Veremos parones constantes, poca continuidad en el juego, rechaces y segundas jugadas. Las distancias obligan a eso. Es un escenario muy diferente y una idea de juego diferente, y tenemos que adaptarnos, e imponer nuestra mayor calidad”.

Por último, el técnico del Villarreal apuntó detalles del once inicial: “Tenemos que hacer una valoración de todo. Este partido no requiere algo diferente. Simplemente queremos ganarlo. Sí que hay ciertos jugadores, que por las condiciones del campo y sus condiciones, los expondríamos demasiado. Tenemos que intentar limitar las lesiones en la medida que podamos. Por ejemplo, si hay gente con problemas en rodillas y vamos a jugar en una moqueta dura, los cuidaremos. Todos los jugadores están participando en todas las competiciones. Vamos a intentar poner un equipo competitivo, porque queremos pasar. Antes de Navidad, queremos jugar otra fase de Copa. A ver si rompemos esa racha que venimos de Copa”.