La cláusula de rescisión de Danjuma, el problema para el Valencia y as bajo la manga del Villarreal

El delantero ha llegado al Valencia CF el pasado verano como uno de los fichajes estrellas de cara a esta temporada. El club de Mestalla tuvo que desbloquear la operación cediendo en algunos aspectos con el Villarreal CF lo cual le puede perjudicar en futuros mercados ya que el precio del neerlandés no es elevado

Arnaut Danjuma fue uno de los fichajes estrella del Valencia CF de cara a esta temporada. El delantero estaba llamado a ser uno de los líderes del nuevo proyecto deportivo pero el equipo que entrena Carlos Corberán, a duras penas, está luchando por la permanencia en Primera división. Su llegada no fue sencilla debido a los problemas económicos que tiene el Valencia CF. Eso provocó que la cláusula rescisión de Danjuma sea asequible y que para se pudiera hacer el fichaje, el Villarreal CF se guardara un porcentaje lo cual es un pequeño problema para el Valencia CF de cara a futuros mercados.

La cláusula de rescisión de Danjuma en el Valencia y el porcentaje que aún tiene el Villarreal CF

A primera vista, el movimiento de Danjuma fue perfecto para el Valencia CF ya que el club consiguió su fichaje sin coste alguno, pero la realidad no es tan ideal desde el punto de vista valencianista.

Las limitaciones económicas que tiene el Valencia CF hace que tenga que ceder en algunos aspectos cuando ficha a un jugador. En el caso de Danjuma, el Villarreal CF aún tiene un porcentaje importante del futbolista y a ello se le suma que la cláusula de rescisión del jugador es relativamente baja.

El Villarreal CF aceptó que Danjuma se marchara al Valencia CF el pasado verano sin coste de traspaso, pero el club amarillo ha mantenido un 50 por ciento de los derechos del futbolista neerlandés según apunta el compañero Héctor Gómez. Por otro lado, la cláusula de rescisión de Danjuma en el Valencia CF está fijada en 10 millones de euros.

Esto quiere decir que en caso de venta, el Valencia CF sólo se embolsaría la mitad de lo recaudado. Es decir, si Danjuma es traspasado por 10 millones de euros, el Valencia CF recibiría 5 millones de euros y el Villarreal CF la misma cantidad. Un pequeño problema para el Valencia CF en caso de que traspase al delantero.

Danjuma, contento en el Valencia CF

Danjuma está muy contento en el Valencia CF, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. El delantero, de 28 años, ha sido titular indiscutible casi siempre en el equipo que entrena Carlos Corberán, a excepción del último partido liguero, lo que le ha permitido sumar 4 goles y 2 asistencias en los 15 partidos que ha disputado.

Danjuma ha explicado recientemente que cuando el Valencia CF lo llamó este verano no se lo pensó y se olvidó de los otros clubes que lo pretendían. "Otros clubes me llamaron, sí. Pero el Valencia ya preguntó por mí cuando estaba en el Girona, aunque tenía contrato allí y lo respeté. Pero cuando me llamó el Valencia este verano, me olvidé del resto. Solo quería firmar aquí. Por su historia, por Mestalla. Me gustó el proyecto, los jugadores, el cuerpo técnico... Carlos me llamó cuando acabó la temporada. Recuerdo muy bien esa charla".