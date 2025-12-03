Toque de atención a Danjuma en el Valencia

El atacante neerlandés fue suplente ante el Rayo Vallecano después de 12 titularidades consecutivas. Corberán quiso así estimular a un futbolista cuyo rendimiento ha caído en picado tras convertirse en el fichaje más ilusionante en el arranque del curso.

El Valencia ha enlazado su serie más amplia de jornadas sin perder en esta temporada. Tres partidos en los que el cuadro che ha sumado 5 puntos de 9 posibles, fruto de los empates ante Real Betis y Rayo Vallecano y del triunfo por la mínima en el derbi ante el Levante. En ello ha tenido mucho que ver el paso adelante dado por jugadores como Pepelu y André Almeida en la medular, e incluso Copete en el eje de la zaga. Pero, por contra, ha caído el nivel ofrecido por Arnaut Danjuma, que se había erigido por méritos propios en el fichaje más productivo del verano, con permiso de Julen Agirrezabala.

La confianza de Corberán

Carlos Corberán confía ciegamente en las posibilidades del atacante neerlandés. Lo considera una pieza básica en sus esquemas, tanto por su producción ofensiva, en goles o asistencias, como por su polivalencia, pudiendo actuar tanto en punta como en ambas bandas. Pero en Vallecas decidió dejarlo en el banquillo. Una decisión quizás inesperada pero que, en realidad, no fue una sorpresa como tal, pues el ex del Villarreal atraviesa sin duda por su momento más flojo desde que aterrizó en Mestalla.

De este modo, el técnico de Cheste ha buscado estimular a un futbolista que también es consciente de que debe dar más. Después de vivir un carrusel de cesiones en las últimas campañas, la última de ellas en el Girona, el delantero nacido en Nigeria se encuentra feliz en el Valencia, donde quiere echar raíces, y sabe que tiene en su mano volver a recuperar el nivel que ilusionó a la afición che hace muy poco.

Los números de Danjuma

Hasta ahora, Danjuma solo había partido como suplente en el estreno liguero ante la Real Sociedad, pues apenas llevaba una semana trabajando con sus nuevos compañeros. A partir de ahí enlazó 12 titularidades consecutivas. Pero hubo un antes y un después de que fallase el penalti ante el Real Oviedo que pudo significar el 2-0, en un partido en el que los asturianos acabaron llevándose la victoria por 1-2.

En las siete primeras jornadas ligueras, el internacional por Países Bajos firmó tres goles, ante Getafe, Espanyol y el propio Oviedo, pues fue él mismo quien abrió muy pronto el marcador. Pero en las siete siguientes no solo no ha visto portería, alargando su sequía durante 611 minutos (solo marcó entre medias en la primera ronda de Copa del Rey ante el Maracena). Además, sus prestaciones han ido bajando de forma preocupante, especialmente en el derbi valenciano. Por ello, Corberán, que mantiene con él un diálogo fluido, decidió darle un toque de atención ante el Rayo. Y aunque no se le vio especialmente fino en los 33 minutos de los que dispuso, está convencido de que pronto recuperará su mejor versión. llega un duelo clave ante el Sevilla FC y el Valencia lo necesita.