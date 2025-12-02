Espaldarazo definitivo para André Almeida en el Valencia

Titular en las tres últimas jornadas, el portugués volvió a jugar en Vallecas un partido completo en LaLiga diez meses después, respondiendo a la confianza de Carlos Corberán tras un arranque de temporada que hizo pensar de nuevo en su posible salida

El Valencia no pudo aprovechar el mayor cansancio del Rayo Vallecano, que había caído derrotado el pasado jueves ante el Slovan de Bratislava en la Conference League, y solo pudo arañar un empate en un partido un tanto gris. Pero a las puertas de una 'final' en Mestalla ante un Sevilla FC tocado, el conjunto che salió de Vallecas con el convencimiento de que el equipo está creciendo en las últimas jornadas. Haber sumado 5 puntos de los últimos 9 en juego, tras igualar a uno ante el Real Betis y llevarse el derbi frente al Levante por la mínima, ha supuesto un cambio de dinámica que Carlos Corberán ha sustentado con un nuevo plan.

El técnico de Cheste ha reforzado la medular y ha dado galones al portugués por delante de Javi Guerra y Pepelu, clave en el paso adelante del equipo. Con el luso, el preparador valencianista ha buscado mayor control de balón y al mismo tiempo más claridad para conectar con el ataque, y el ex del Vitória Guimaraes vine respondiendo pese al discreto partido firmado en la capital de España a nivel colectivo. En realidad, fue de los pocos que mantuvo el tipo en la parcela ofensiva, con datos que demuestran su crecimiento.

El mejor valencianista en el pase

No es que se le viese demasiado, pero Almeida estuvo correcto en el pase, con un 93% de acierto en los 42 que intentó, y en el campo rival fue el valencianista que se asoció con más tino con sus compañeros (el 81% de sus pases llegaron a buen término). Pero, además, logró algo que no conseguía desde el pasado mes de febrero: estar los 90 minutos sobre el césped en un partido de LaLiga.

Los números de André Almeida

La última vez que el portugués jugó un encuentro completo en el campeonato liguero fue en la jornada 22 de la pasada campaña ante el Celta de Vigo. Este curso, de hecho, comenzó teniendo un rol bastante secundario: de los 9 primeros choques ligueros solo participó en 3 y en solo uno desde el inicio. Fue en casa ante el Real Oviedo, donde además fue sustituido al comienzo de la segunda mitad entre los silbidos de la afición. Pero Almeida ha sabido darle la vuelta a esa situación gracias a la confianza de Corberán.

Ahora enlaza cinco encuentros consecutivos jugando y los tres últimos como titular. En total, 413 minutos de juego repartidos en 8 envites, a los que hay que sumar el duelo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Maracena, en el que también actuó de principio a fin. Tras renovar a finales de septiembre hasta 2029, cumpliendo de ese modo el Valencia una promesa apalabrada desde hace tiempo, ahora parecen lejanos los momentos en los que todo apuntaba a que en enero volvería a estar en el mercado tras rechazar ofertas en verano, como alguna procedente de Turquía.