Juanjo Rodri, amigo de Penev, desvela su delicado estado de salud: ﻿"Ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso, el cáncer se ha extendido a otros órganos"

El exdelantero búlgaro necesita entre 250.000 y 300.000 para someterse a un tratamiento "paliativo para intentar frenar el avance de la metástasis", según ha relevado el que fuera su descubridor y quien lo trajo al fútbol español hace más de 30 años

Lubo Penev está jugando el partido más importante, el de la vida. El que fuera delantero del Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela se encuentra ingresado en una clínica oncológica en Alemania en estado grave y a la espera de poder someterse a un carísimo tratamiento para luchar contra el cáncer de riñón que padece. Por ese mismo motivo, sus excompañeros en estos cuatro clubes a través de sus asociaciones de veteranos se están moviendo rápidamente para intentar recaudar fondos para los aproximadamente 300.000 euros que necesita el futbolista.

Pero para arrojar más sobre el estado de salud y las posibilidades de que Penev pueda someterse a dicha operación el que fuera su representante y persona de confianza que lo trajo a España hace ya más de 30 años, Juanjo Rodri, ha dado la última hora sobre el búlgaro. "El estado es muy complicado, muy preocupante. Se encuentra estable, a la espera de que se decida aplicarle un tratamiento", ha dicho el que fuera su agente en los micrófonos de 'La Tribu' de Radio Marca, quien mantiene hilo directo con la familia del futbolista.

"Ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso", ha desvelado Juan Rodri, reconociendo que su estado de salud es muy delicado: "Sufre un inicial cancer de riñón que se ha extenddido a otros órganos, por lo que a priori el tratamiento que se pretende llevar a cabo sería "paliativo, para intentar frenar el avance de la metástasis", basado en inmunoterapia.

Concretamente, Lubo Penev se encuentra ingresado en la ciudad de Augsburgo, en una clínica cuyos costes son muy elevados y la factura final estaría "entre los 250.000 y los 300.000 euros", de ahí que se haya pedido ayuda económica a los clubes por los que pasó, que ya están manos a la obra.

El Valencia, el club que más le ha marcado

Sobre su etapa como jugador, Juanjo Rodri no dudó en destacar su paso por Mestalla, siendo el Valencia el club en el que estuvo más tiempo y que más huella ha dejado en su corazón. "Ha sido un símbolo del valencianismo durante mucho tiempo. Jamás he visto una reacción del público tan importante. El grito de 'Lubo, Lubo' en Mestalla casi se identificaba con el propio Valencia. Lubo ha sido más que un jugador… ha sido santo y seña del Valencia", ha recordado.

Sus excompañeros de Atlético, Valencia, Celta y Compostela recaudan fondos

Las asociaciones de veteranos del Atlético de Madrid, el Valencia, el Celta y el Compostela "recaudarán fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse" Lubo Penev, que jugó en los cuatro clubes y que está ingresado grave en una clínica alemana por un cáncer de riñón. Así lo informaron las Leyendas del Atlético de Madrid en un comunicado, en el que explicaron que Penev "precisa 300.000 euros" para la citada intervención quirúrgica y añadieron que la recaudación "está abierta a cualquier aportación pública o privada" a través "del número de cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225".

"A día de hoy, los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación", explica el comunicado. "Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, Madrid, Vigo y Santiago han decidido unir sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención", añadió Leyendas del Atlético de Madrid en la nota facilitada a los medios.