Lubo Penev, ingresado en estado grave

El ex de Valencia, Atlético de Madrid, Compostela y Celta de Vigo ya sufrió un cáncer testicular en su etapa como jugador, siendo ahora hospitalizado en una clínica oncológica de Alemania dado su delicado estado de salud

El mítico ex delantero búlgaro Lubo Penev, que brilló con fuerza en el fútbol español durante una década, se encuentra hospitalizado a sus 59 años en una clínica oncológica de Alemania en estado grave, debido al cáncer de riñón que padece y que ha empeorado en las últimas semanas. Una noticia preocupante que ha llevado a muchos aficionados y ex compañeros a utilizar las redes sociales para enviar mensajes de ánimo al que fuese también leyenda del CSKA de Sofía de su país, tanto de jugador como de entrenador.

Su esposa pide ayuda

De momento, tras visitar primero una clínica en Augsburgo y ser derivado luego a otro centro centro, los especialistas que lo tratan se encuentran estudiando los pasos a seguir, aunque su estado de salud es realmente delicado. De manera paralela, según informa el medio DS Sport, su esposa, Kristina Yulianova, ha abierto una cuenta bancaria para solicitar donaciones con las que poder afrontar los importantes gastos de la hospitalización.

Fueron sus destacados números en el conjunto de la capital de Bulgaria los que le llevaron en el verano de 1989 al Valencia, donde se ganó a pulso el cariño de una afición que hoy día lo sigue idolatrando. Fueron en total seis temporadas las que defendió la camiseta eche, en las jugó 187 partidos y anotó 77 goles. Aunque ya en esa época tuvo que hacer frente también a un cáncer testitucular que superó para seguir jugando, aunque le impidió acudir con su selección en 1994 al Mundial de Estados Unidos.

Historia en el Atlético de Madrid

Poco después, Penev firmó por el Atlético de Madrid e hizo historia en su única campaña de rojiblanco, anotando 20 goles para contribuir al doblete conquistado a las órdenes de Radomir Antic junto a jugadores como Kiko, Pantic o Diego Simeone, actual técnico colchoneros, quienes conquistaron en la LaLiga y la Copa del Rey en la recordada 95/96.

Tras ese momento cumbre en su carrera, el búlgaro jugó otras dos temporadas en el Compostela, donde hizo 36 tantos en 75 choques, y cerró su periplo en el fútbol español con dos ejercicios más en el Celta de Vigo, con el que logró 18 dianas en 41 partidos. Fue en el año 2000 cuando regresó a su país, a su CSKA de Sofía, si bien no colgó las botas hasta tres años después, en el Lokomotiv Plovdiv. Además, como internacional disputó 62 encuentros, tomando parte en la Eurocopa de Inglaterra 1966 y el Mundial de Francia 1998.

Su carrera como entrenador

Tras su retirada, inició una carrera como entrenador que tuvo su punto álgido en 2011, cuando conquistó la liga de su país con el Litex Lovech, lo que le abrió la puerta para ser seleccionador de Bulgaria durante dos años. Solo tuvo una breve experiencia en el extranjero, en el filial de un Valencia que como todos los aficionados españoles está muy pendiente de su estado. Su último equipo fue el Lokomotiv Plovidiv, cuyo banquillo abandonó en octubre del pasado año