El Sevilla termina la semana con siete buenas noticias para Matías Almeyda

En el último entrenamiento antes de recibir al Real Oviedo en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, el técnico argentino recupera al griposo Alfon González y celebra la notable mejoría que vienen experimentando en las últimas horas seis de sus diez lesionados. Además, lamenta dos bajas por sanción ante los asturianos, en la despedida de Nervión en este 2025

Por momentos, a lo largo de esta agitada semana, en el Sevilla FC incluso han estado haciendo cuentas por si procedía solicitar la suspensión del partido que este domingo afrontará ante el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante la alarmante falta de efectivos; viendo que no prosperaban los recursos por los sancionados y que, además, la enfermería seguía llenándose día tras día. Tampoco es que de repente se haya solucionado absolutamente todo pero, al menos, Matías Almeyda ha recibido buenas noticias en el último entrenamiento de su equipo antes de recibir al cuadro carbayón en la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

El Sevilla FC recupera a Alfon González para recibir al Real Oviedo y está pendiente de los seis tocados

En la sesión matinal de este sábado, que ha transcurrido a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Almeyda ha recuperado a Alfon González. El extremo manchego se había ausentado en los últimos días por culpa de los efectos de un proceso febril del que ya está aparentemente recuperado y que no le impedirá entrar en la lista de convocados para el choque dominical ante el Real Oviedo.

Además, por segunda mañana consecutiva, el técnico del Sevilla FC ha visto cómo los tocados Kike Salas, Ramón Martínez, Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez, Adnan Januzaj y Marcao Teixeira se han ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros después de unirse a los entrenamientos colectivos en la sesión del pasado viernes. Sin embargo, aún habrá que esperar a ver la convocatoria de Almeyda, quien en sala de prensa confirmó que no estarán disponibles ante el Oviedo todos los componentes del grupo de tocados que poco a poco van volviendo al trabajo.

Almeyda sigue contando con seis bajas seguras para el último partido de 2025 en el Sánchez-Pizjuán

Totalmente descartados para este último choque en el Sánchez-Pizjuán del año 2025, que concluirá con una visita copera al Deportivo Alavés (en Mendizorroza, el miércoles 17-D) y otra liguera al Real Madrid (en el Santiago Bernabéu, el sábado 20-D), están los convalecientes César Azpilicueta, Rubén Vargas, Orjan Nyland y Tanguy Nianzou. Además, cabe recordar que el TAD no le concedió la cautelar a Isaac Romero, quien deberá cumplir el segundo y último encuentro de sanción impuesta por el Comité de Disciplina y ratificada por Apelación tras su expulsión en El Gran Derbi. Asimismo, Almeyda también pierde a Gerard Fernández 'Peque', quien en la cita de la semana pasada en Mestalla ante el Valencia CF vio su quinta cartulina amarilla y deberá cumplir ciclo.