El Sevilla FC sorprende con hasta cinco regresos en una semana clave

Januzaj, Suazo, Kike Salas, Juanlu y Ramón Martínez son los regresos que se han sumado en la sesión de esta mañana del Sevilla FC; lo que permite abrir un nuevo escenario para el próximo domingo frente al Real Oviedo

El Sevilla FC ya se encuentra en la preparación del duelo de vital importancia que tendrá lugar este próximo domingo frente al Real Oviedo. Tras varios partidos sin conocer la victoria, el club hispalense ya se encuentra concentrado en poder brindarle la última alegría del año a la afición hispalense. No es para menos, ya que el Ramón Sánchez-Pizjuán se ha convertido en este último año en un dolor de cabezas para el equipo local, pudiendo haber sido capaz solamente de ganar tres partido en casa en este 2025. La situación antoja cambios, y en el club son sabedores de ello. Y ese paradigma espera dar un vuelco importante en el feudo nervionense.

El equipo asturiano, penúltimo clasificado, visitará Nervión con la intención de calentar aún más el ambiente de una afición que muestra su hartazgo por la situación del equipo hispalense. No es para menos ya que, desde la victoria frente al FC Barcelona, la plantilla no transmite esas buenas sensaciones que arrastraba en jornadas anteriores, sumándose a todo esto el gran número de bajas que han debilitado a la plantilla hispalense. Las dos últimas, Nyland y Azpilicueta, se sumaron a una larga lista que hace complicado vislumbrar la posibilidad de variantes en el equipo.

En la mañana de este viernes, como si de un regalo navideño se tratase, en el césped se han visto noticias positivas. Hasta cinco son las novedades respecto a la sesión del jueves. Januzaj, Suazo, Kike Salas, Juanlu y Ramón Martínez han vuelto al césped junto al resto de sus compañeros, vislumbrando que puedan estar convocados en el duelo frene al Oviedo. A pesar de eso, aún hay que tener cierta cautela con piezas como Suazo, que dependerán de la evolución. Sorprende el caso del quinteño ya que, desde el propio club, transmitían que sería baja este próximo domingo. Sin embargo, la recuperación ha avanzado de tal manera que no se le descarta para este fin de semana.

En cuanto al parte de bajas, a pesar de que haya bajado algo el número, casi se mantiene una situación negativa. Azpilicueta, Marcao, Nyland, Alfon, Nianzou y Vargas son los que conforman la lista de la enfermería nervionense. Complicada situación para Almeyda, sobre todo en defensa, ya que se ve como dos de sus hombre de confianza estas últimas jornadas no podrán estar en un momento complicado para la entidad nervionense. El sevillismo aspira a romper esa racha negativa, teniendo en cuenta que aún queda la visita al dentista que supone el Bernabéu.