Rafael Louzán desvela detalles de la final de la Copa del Rey en Sevilla y confirma la disputa de la Finalíssima

El presidente de la RFEF confirmó el cambio de fecha de la final de la Copa por la coincidencia con la Feria de Abril y espera confirmar el día "en un tiempo prudencial", además de comentar otros temas como la disputa de la Finalíssima y su ilusión por el Mundial de 2026

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, habló en la noche de ayer sobre diferentes temas de actualidad que son noticia, aprovechando la tradicional cena de Navidad con los medios de comunicación. En este sentido, confirmó el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey en La Cartuja, que en un principio estaba fijada para el 25 de abril, por la coincidencia con la Feria de Abril de Sevilla. Por otro lado, el directivo desveló que se disputará la Finalíssima entre Argentina y España, sin desvelar aún el día y lugar de la misma.

Rafael Louzán confirma la disputa de la Finalíssima

De esta manera, Rafael Louzán comenzó elogiando el buen año 2025 y confirmó la disputa de la Finalíssima, a la que Luis de la Fuente hizo referencia hace unas semanas, entre Argentina y España, como ganadores de la última Copa América y Eurocopa: “Un año de grandes resultados. Y otro resultado que nos gusta es que haya paz, tranquilidad y cordialidad. En marzo nos iremos a algún sitio a jugar esa Finalísima. Pero más o menos algunos ya sabrán. Allí habrá un par de partidos”.

Por otro lado, el presidente de la RFEF desveló detalles de la final de la Copa del Rey en La Cartuja, como el cambio con respecto al 25 de abril: “No va a ser en la final de la Feria porque creemos que no es lo oportuno. Algunos los han criticado pero debéis saber que cuando creamos el calendario con LaLiga en junio, nosotros hemos sacado un concurso público: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Y no sabíamos qué ciudad iba a ser. Al final ha sido Sevilla y estamos encantados. Solo un dato: el contrato anterior la final era cercanos a los 700.000 euros. Este año solo la final, el canon, se va a pagar tres millones y medio. La fecha de la final estamos acomodando la mejor fecha posible. Esperamos en un tiempo prudencial os podamos decir algo”.

Rafael Louzán y su ilusión por el Mundial 2026

Por otro lado, Rafael Louzán habló de otros temas como el Mundial y el calendario que se presenta antes de que llegue la importante cita del próximo verano, destacando el hecho de estar cerrando diferentes encuentros: "Estamos cerrando algunos partidos, no muchos, porque tras una temporada fan larga es muy importante la pausa y el descanso. Probablemente antes del Mundial habrá dos partidos, uno en España y otro tendrá que celebrarse en el sitio donde se va a disputar el Mundial”.

Por último, Rafael Louzán valoró cómo llega la España de Luis de la Fuente al Mundial de 2026, cita a la que Iniesta destacó que 'La Roja' es candidata a pelear el título: “Hay que ser moderadamente optimistas con esta selección. El seleccionador, persona cabal donde las haya, nos facilita mucho las cosas pero sabe que no les va a faltar de nada. Van a tener todo aquello que les facilite estar concentrados”.