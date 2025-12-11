Los artífices de la primera estrella mundialista vuelven a relucir en Sevilla

La consecución del Mundial por parte de la Selección Española ha sido uno de los temas tratados en la II Jornada Deportiva José Ángel de la Casa, contando con invitados de excepción como Vicente del Bosque, Ángel María Villar o los exjugadores Jesús Navas y Carlos Marchena

Sevilla es una ciudad que siente una pasión especial por la Selección. El combinado nacional suele encontrar en la capital de Andalucía un refugio de oro, llegando a conseguir grandes hitos que han quedado en el imaginario colectivo del fútbol español. No hay que remontarse a fechas muy lejanas, ya que el Estadio de La Cartuja ha sido la sede de las dos últimas clasificaciones a las máximas competiciones internacionales. Es por ello que parece que no hay mejor lugar para poder recordar una de las fechas más importantes de la historia de este deporte en España, como es la consecución de la primera estrella mundialista.

En este estadio se ha celebrado este jueves la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que además de rendir homenaje al conocido periodista deportivo fallecido en mayo de este año, también ha querido hacer un bonito homenaje a ese Mundial de Sudáfrica que tan buen recuerdo creó en este país. Para ello, han estado invitados de excepción, como el expresidente de la RFEF, Ángel María Villar; los sevillanos Jesús Navas y Carlos Marchena; los periodistas Antonio Muelas y José Miguélez; y, por último, el fotoperiodista Alejandro Ruesga.

La importancia de Vicente del Bosque

"En aquella selección, mi fin era tener un buen ambiente en el vestuario porque, sin ello, sería muy difícil lograr el éxito. Y nosotros teníamos un buen ambiente dentro del grupo, con gente buena y gente sana. Y, por supuesto, también recibimos la herencia de Luis Aragonés", declaró Vicente del Bosque. Y es que, si por algo se caracteriza esta selección, es por haber podido hacer unión en un momento donde la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona estaba al rojo vivo.

Sin embargo, en un año donde la Selección llegaba como una de las favoritas, estaba claro que mantener la unión se antojaba objetivo prioritario. "Hubo algunos problemas después del primer partido que perdimos contra Suiza. Les dije a los jugadores con mi tono, un poco seco y serio, que si ganábamos los seis próximos partidos, seríamos campeones del mundo", prosiguió el técnico.

El expresidente, uno de los artífices del cambio

Ángel María Villar también quiso arrojar su pincelada, siendo el presidente de la RFEF en el momento de esta consecución, quedando en la historia al ser protagonista de este hito. "El Mundial ha sido lo máximo. El fútbol me ha dado muchas cosas. Tres profesiones: futbolista, abogado y dirigente. Hemos sido campeones del mundo con un grupo extraordinario, con jugadores y un seleccionador humilde. Sudáfrica proyectó el futbol español a todos los rincones del mundo, todos nos querían ver. España solo salió a la calle de esa manera cuando fuimos campeones del mundo", declaró.

También quiso hacer referencia a la complicada situación tras el partido de Suiza, que dejó muchas dudas en una Selección que se veía fuera del Mundial a las primeras de cambio. "Después de la derrota contra Suiza, ganamos todos los partidos con muchísima tensión. Lo viví con bastante normalidad. Era un hombre bastante distanciado de la Selección. Nunca le he preguntado a Del Bosque, ni a ningún seleccionador, por una alineación", finalizó en este sentido.

Los sevillanos, protagonistas del "gol de todos"

Para tener una visión completa de lo que significó este Mundial, también es necesario tener en cuenta a los jugadores, siendo Jesús Navas y Carlos Marchena las voces autorizadas para ello en este acto. "Pude cumplir el sueño que tenía de niño y encima con ese protagonismo. Se habla del gol de Iniesta, pero es el gol de todos", declaró el palaciego.

Por parte del central sevillano, quiso ahondar en la tremenda importancia que era el jugar esta final del Mundial. "Cuando el jugador va a disputar esa final de un Mundial, no hay que salir con esa exaltación máxima. Había futbolistas con finales a sus espaldas, pero no con la Selección Española y menos en un Mundial", respondió Carlos Marchena.

Para terminar, el periodista Antonio Muelas, narrador de RNE, quiso hacer una pequeña narración del gol de Iniesta, lo que dejó atónito al público allí presente. También se le hizo entrega de un reconocimiento a Alejandro Ruesga, uno de los encargados de realizar la instantánea de ese gol soñado por todo el país.