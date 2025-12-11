Iniesta lo tiene claro con la España de Luis de la Fuente: "Es una candidata a pelear por el Mundial"

El exfutbolista del Barcelona ha hablado de la actual selección española, además de la figura de Pedri y otros temas relacionados con la entidad azulgrana como la situación de Leo Messi con el club y el momento anímico que vive Ronald Araujo

Luis de la Fuente, tras conseguir el pase de la selección española al Mundial de 2026, ya cuentas las horas para tener de nuevo a sus futbolistas a disposición para el nuevo reto que se le presenta. Mientras tanto, otros jugadores que pasaron por un escenario similar han querido hacer balance de este grupo, como es el caso de Iniesta, que viene de adquirir la licencia 'World Tour'. En este sentido, el exjugador del Barcelona ha analizado diferentes temas que rodean a 'La Roja' y al conjunto culé, además de recordar la salida de Leo Messi.

Iniesta destaca la figura de Pedri con España y el Barcelona

Iniesta ha hablado, en una entrevista con el Diario Marca, de esta selección española de Luis de la Fuente, que dejó la puerta abierta a Morata hace unos días: "Me atrae mucho. Es una opinión bastante generalizada entre los aficionados. Transmite a nivel de juego, de alegría, de compromiso, de que todos saben lo que tienen que hacer, hay mucha variedad en los jugadores y eso es un aspecto muy importante. Vamos a ver cómo se llega al Mundial, porque ahí siempre es importante que la mayor parte de los jugadores lleguen en buen estado. Es una candidata a pelear por el Mundial". Además, el exfutbolista valoró la figura de Pedri y su comparación con él y Xavi: "Pedri es Pedri. No es mezcla de nada. Tiene sus cualidades, sus virtudes, sus cosas para seguir creciendo y mejorando porque es un chico muy joven, aunque es muy determinante en el Barça y la selección. Lo bonito de ello es que es un jugador que si te pones delante de la tele te maravilla lo que hace, con lo fácil que lo hace, con la sencillez, con la naturalidad que lo hace. Es una gozada que esté en el Barça para los culés y en la selección para todos los españoles".

Por otra parte, Iniesta fue preguntado por las diferencias entre la selección de 2010 y la actual: "Son dos selecciones totalmente distintas. A mí esta selección me transmite su forma de jugar. Son dos momentos distintos, dos momentos del fútbol distintos, no se puede comparar. Ojalá esta generación pueda conseguir lo que se consiguió en su momento y que lo superen. Sería una gran noticia. Yo soy muy de mis equipos. Pagaría por el Barça y por la selección. Por Pedri, Fermín, Olmo, Mikel Merino, Fabián, todos me gustan mucho. Hay muchos de gran calidad, infinidad. Para un centrocampista es bonito.

Iniesta recuerda la salida de Leo Messi del Barcelona

Además, Iniesta recordó la salida de Leo Messi del Barcelona y si siente que hay una herida abierta entre el argentino y el club: "No sé si hay herida o no. No puedo aportar más allá de lo que significa Leo para el Barça. Eso no cambiará nunca, haya quien haya, sea el momento que sea. No sé si hay herida o no, si volverá en algún momento y en calidad de qué, pero lo más importante es lo que Leo significa para el Barça".

Por último, Iniesta, aprovechando la publicación de su libro 'La mente también juega', analizó el complicado momento que vive Araujo, que se marchó a Israel para superar el bloqueo mental: Situaciones y circunstancias de la vida que suceden, han sucedido y seguirán sucediendo. Pasa a nivel cotidiano muchas veces. Siempre lo que decimos es esa concienciación de ese tipo de problemas que toca vivir a las personas. En la medida de lo posible hay que ponerse en manos de profesionales que te pueden echar una mano en situaciones así y a partir de ahí tener esa fortaleza de salir".