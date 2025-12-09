El NSN de Andrés Iniesta se presenta en sociedad

El nuevo equipo español World Tour ya es una realidad y con Barcelona como escenario ha mostrado su enorme ilusión de cara a su año de debut en el gran pelotón

Adiós Israel, hola NSN Cycling Team. Andrés Iniesta ha hecho realidad uno de sus grandes sueños al adquirir la licencia 'World Tour' del antiguo Israel-Premier Tech y, junto al fondo de inversión catalán-suizo Stoneweg, dar forma a un nuevo equipo español que llega con fuerza e ilusión a la carretera y que hoy mismo, con Barcelona como escenario, se ha presentado ante el gran público.

"El ciclismo me ha acompañado siempre en mi vida, más allá del fútbol. He tenido un vínculo muy grande con el ciclismo. Para NSN (la compañía de entretenimiento y marketing deportivo propiedad de Iniesta) es un paso importante. Queremos disfrutar de esta nueva etapa y conocer todo lo que hay detrás del gran trabajo que se hace en el equipo, no solo en la formación de World Tour, sino también con la cantera. El equipo es espectacular", comenta el exinternacional español en una multitudinaria rueda de prensa.

En el acto también ha estado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, quien ha subrayado el enorme papel que tendrá la Ciudad Condal en la temporada de 2026, ya que al nacimiento del mencionado equipo ciclista se suma que el 'Grand Depart' del Tour 2026 también será en las calles de la ciudad española.

"Barcelona se convertirá en el epicentro mundial del ciclismo. Agradecemos a Andrés Iniesta porque ha llevado siempre la imagen de Barcelona por todo el mundo y siempre ha ayudado con la proyección internacional de la ciudad", comenta antes de recalcar que sumar Barcelona y ciclismo suena a apuesta ganadora.

Biniam Girmay, la gran estrella

El NSN Cycling Team quiere hacer ruido desde el primer día. La estructura catalana, que tendrá Scott como proveedor de bicicletas en lugar de Factor, contará con el eritreo Biniam Girmay, una de las nuevas estrellas del ciclismo mundial, como líder. El joven valenciano Pau Martí pone el toque español.

La otra pata inversora del equipo es la gestora de fondos Stoneweg. Su director general, Jaume Sabater, ha alabado el trabajo conjunto realizado con NSN lo que les ha llevado a apostar por una forma innovadora en nuevos proyectos. "Nuestra presencia está en Suiza, nuestro alma en Barcelona", ha recordado Sabater, que ha calificado el proyecto como "único", siendo algo que se ha producido de una forma "totalmente inesperada".

Durante el acto también se dio a conocer el nuevo maillot del equipo, un diseño inspirado en Barcelona, con unas geometrías particulares en azul cielo, naranja y detalles en negro.