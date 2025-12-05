Tadej Pogacar sopesa ir al Giro y deja en el aire la decisión de Jonas Vingegaard

Al ciclista esloveno de UAE le ha gustado mucho el recorrido planteado por la prueba italiana para 2026, por lo que podría variar su calendario para ir a por su segunda Corsa Rosa

Decir que el ciclismo actual gira alrededor de Tadej Pogacar es tan verdad como la vida misma; eso sí, tras su exhibición de 2025 la reacción que provoca ha cambiado por completo, ya no se trata de batirle, sino de evitarle para poder ganar. Más claro: de su calendario depende el del resto de estrellas del deporte.

Dado tal escenario, no extraña que la posibilidad creciente de verle en el Giro de Italia de 2026 haya paralizado a las otras dos grandes figuras del deporte de las dos ruedas: Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. Aunque en un primer momento el campeón de la Corsa Rosa en 2024 no se planteaba volver en 2026, el recorrido anunciado por la misma, con siete finales en alto, se adapta tanto a sus cualidades que se plantea seriamente volver a hacer doblete con el Tour de Francia.

Aunque no hay nada definido, básicamente estaríamos hablando de un 'plan B'; tal y como señala el periodista Beppe Conti en el programa de televisión de la RAI, RadioCorsa. "A Pogacar le gustó mucho el recorrido del Giro", sentencia.

¿Cómo afectaría el Giro al calendario de Pogacar?

Lo cierto es que no debería hacer grandes cambios. El genio esloveno mantendría en su agenda Milán-San Remo, París-Roubaix y Tour de Flandes, mientras que descartaría las clásicas de las Ardenas; es decir, no estaría en la Lieja-Bastoña-Lieja, competición en la que se ha impuestos en sus dos últimas ediciones.

Ya elija un plan u otro para el comienzo de la temporada, sobre lo que no hay dudas es con el hecho de que el Tour de Francia seguirá siendo su objetivo principal. Con cuatro entorchados está a solo uno de alcanzar los míticos cinco, algo ineludible para mantenerse en su carrera por ser el mejor de todos los tiempos. Recordemos que en 2024 ya se hizo con las dos grandes vueltas mencionadas, además de imponerse en el Mundial en ruta.

13 de diciembre, fecha del anuncio oficial de Pogacar

Lo que es seguro es que no tendremos que esperar demasiado para tener respuestas. Será en poco más de una semana, exactamente el 13 de diciembre, y coincidiendo con el Media Day que el equipo UAE Team Emirates ofrecerá en Alicante, cuando Pogacar anuncie definitivamente su calendario. Y sí, como y decíamos se trata de una decisión crucial para la temporada ciclista, ya que podría hacer que Jonas Vingegaard cambie sus planes, los cuales pasaban por acudir a la ronda italiana.