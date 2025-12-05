Oviedo - Mallorca, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El Oviedo afronta en esta jornada 15 de LaLiga EA Sports una auténtica final donde está en juego un paso decisivo en la lucha por la permanencia. El Mallorca busca alejarse aún más de los puestos de descenso

Muy buenas tardes y bienvenidos a este emocionante partido que abre la jornada que tendrá como protagonistas al Oviedo y el Mallorca. Tendrá lugar a las 21:00 en el Carlos Tartiere y te lo contaremos todo lo que acontezca en ESTADIO Deportivo

Ambos equipos llegan en una situación delicada, en especial para el Oviedo, que necesita una victoria para poder luchar por la salvación . Los de Carrión saben de la importancia de vencer hoy a un rival directo

Luis Carrión, entrenador del Oviedo, busca un punto de inflexión frente al Mallorca: “Nos sentimos en deuda con todos y tiene que ser un día en el que nos dejemos todo”

Luis Carrión ha querido repasar la actualidad del equipo ovetense en la previa del encuentro donde afirma que este debe marcar un punto de inflexión que los reconduzcan hacia delante

Por otro lado, Arrasate también ha querido realizar un análisis a fondo del partido en la previa del mismo

A cada vez menos partidos para que concluya este año natural en LaLiga EA Sports, el Mallorca y el Oviedo se encuentra en una fase vital del campeonato. El caso del conjunto recién ascendido es preocupante ya que se encuentra colista de la clasificación y necesita una victoria prácticamente obligatoria para no cesar en su lucha de salir del descenso.

El Oviedo y un punto de inflexión

Este encuentro puede marcar el devenir próximo del equipo carbayón en un duelo directo por la permanencia y aunque aún resta por disputarse más de la mitad del campeonato, este encuentro podría considerarse una final o al menos un punto de inflexión de cara al resto de la competición que queda por disputarse.

La racha de los asturianos es preocupante ya que lleva solo dos victorias en lo que va de curso y este partido se presente como la ocasión ideal para lograrla. En caso de sumar tres puntos, se pondría con 12, empatando con los equipos que marcan la frontera con el descenso.

Los problemas del Oviedo

Estas victorias se han logrado con Paunovic en el banquillo ya que desde la llegada de Luis Carrión, los azulones no han sido capaces de sumar tres puntos. Los ovetenses tienen un serio problema con el gol, la tarea pendiente tras una mejoría en el juego del equipo que no se ha traducido en victorias. En este sentido, el equipo lleva cuatro partidos seguidos sin ver puerta en el Tartiere lo que provoca que esté inmerso en la peor racha de todas las que ha militado en la división de oro.

Con el objetivo de solucionar este problema, Carrión podría probar con extremos puros en los costados. El regreso de Chaira abre la puerta a la duda de saber si Hassan se mantendrá en el once titular o si el marroquí entrará en el costado izquierdo y Fede Viñas volverá a actuar por la derecha.

El Mallorca y la misión de huir del peligro

Lo cierto es que el Mallorca logró por fin dejar atrás el descenso de manera momentánea y en este partido podrá tomar más distancia aún con el mismo además de dejar atrás a un rival directo. El equipo llega con la moral alta tras avanzar esta semana en la Copa del Rey tras derrotar al Numancia en Los Pajaritos. Una vez más, en el equipo bermellón se encomiendan a Muriqi cuyos goles son decisivos.