Alineaciones Oviedo - Mallorca: Alineación probable de Oviedo y Mallorca en la jornada 15 de LaLiga

El Oviedo busca salir del último puesto de la clasificación en su duelo ante un Mallorca que intenta distanciarse del descenso

Real Oviedo y Mallorca abren este viernes 6 de diciembre, a las 21:00 horas la jornada decimoquinta en el estadio Carlos Tartiere.

El conjunto ovetense afronta la jornada en una situación límite. El conjunto asturiano llega como colista de Primera División con apenas 9 puntos, los mismos que el Levante, y acumula más de dos meses sin ganar: su última victoria data del 30 de septiembre ante el Valencia. La dinámica negativa y la falta de gol han hundido al equipo en la tabla, obligándole a reaccionar cuanto antes si quiere mantenerse en la categoría.

En el otro lado, el RCD Mallorca tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo balear ocupa la decimoséptima posición, suma 12 puntos -empatado con el Girona, que marca el descenso- y en los cinco últimos partidos solo ha conseguido tres puntos, producto de tres empates. La irregularidad fuera y en casa ha impedido a los de Arrasate despegar en la clasificación.

Bajas del Real Oviedo y RCD Mallorca

El Real Oviedo presenta varias ausencias importantes. Álvaro Lemos continúa en la recta final de su recuperación tras ocho meses apartado por una rotura de ligamento cruzado. Aunque ya entrena con el grupo, el lateral aún no tiene el alta competitiva. Por su parte, Javi López sufre una lesión en los isquiotibiales y no volverá hasta finales de diciembre. La única duda es Brandon Domingues, que arrastra molestias musculares y será evaluado en las horas previas al encuentro.

En el Mallorca, las bajas también se concentran en defensa. Leo Román y Lato siguen trabajando al margen del grupo mientras completan la fase final de sus respectivas recuperaciones. Ambos están cada vez más cerca de reincorporarse al trabajo colectivo y en el club confían en que puedan sumarse a los entrenamientos progresivamente a lo largo de la próxima semana.

Carrión busca su primer triunfo

Carrión quiere regalar a la afición su primer triunfo desde que llegó al Oviedo. El técnico afronta su sexto partido al frente del equipo y apenas introduce cambios respecto al último once: solo entra Ilyas Chaira por Hassan.

En portería se mantiene Aarón Escandell, que está firmando una gran temporada. Los laterales serán Rahim y Nacho Vidal, mientras que la pareja de centrales la formarán David Carmo -a una amarilla de cumplir ciclo- y David Costas.

En el centro del campo repetirán Colombatto y Dendoncker, con Santi Cazorla más liberado para aportar su calidad entre líneas. Las bandas serán para Ilyas Chaira y Fede Viñas, y en punta Salomón Rondón será la referencia ofensiva encargada del gol.

Arrasate confía en los mismos hombres

Jagoba Arrasate no tocará prácticamente nada. El técnico de Berriatua apostará por la misma alineación que presentó en el último partido ante Osasuna, dando continuidad a un bloque que, pese a la irregularidad del equipo, está ofreciendo sensaciones sólidas.

En portería repetirá Bergström, que está respondiendo con solvencia durante la ausencia de Leo Román. En los laterales actuarán Mojica y Maffeo, mientras que la zaga volverá a estar compuesta por Raíllo y Valjent. En el centro del campo, se mantendrá la dupla formada por Samu Costa y Omar Mascarell, encargados de dar equilibrio y sostener al equipo en la medular.

Por delante de ellos, Sergi Darder ejercerá como enlace entre la elaboración y la zona ofensiva, un rol clave para activar a los jugadores de ataque. En la parte de arriba, el técnico recurrirá al tridente habitual: Jan Virgili aportando movilidad, Vedat Muriqi como referencia y principal amenaza aérea, y Mateo Joseph, que está ganando peso en el sistema gracias a su capacidad para atacar espacios.

Onces probables del partido Real Oviedo - , correspondiente a la jornada 15 de LaLiga

Real Oviedo: Aarón Escandell; Rahim Alhassane, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Fede Viñas, Rondón y Ilyas Chaira.

RCD Mallorca: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph.