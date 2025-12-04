Luis Carrión, entrenador del Oviedo, busca un punto de inflexión frente al Mallorca: “Nos sentimos en deuda con todos y tiene que ser un día en el que nos dejemos todo”

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, reclama apoyo y urgencia competitiva en un duelo clave por la permanencia ante el Mallorca, convencido de que su equipo debe “dejárselo todo” para cortar la racha de seis partidos sin ganar y sin marcar durante el mes de noviembre

Luis Carrión, técnico del Real Oviedo, afronta el choque contra el Mallorca como una oportunidad decisiva para cambiar la dinámica del equipo. En la previa del partido de este viernes a las 21.00 horas, el entrenador fue claro al hablar sobre el momento que atraviesa la plantilla y el objetivo inmediato ante el conjunto bermellón. “Desde que acabó lo del Metropolitano, le dije a mis jugadores que ante el Mallorca podía ser un punto de inflexión. Nos sentimos en deuda con todos y tiene que ser un día en el que nos dejemos todo”, aseguró en rueda de prensa.

El Oviedo llega como colista de LaLiga con nueve puntos, a cuatro de un Mallorca que, según Carrión, destaca por su experiencia y solidez: “Son una plantilla con mucha experiencia en Primera división y tanto los jugadores como el técnico saben lo que hacen sobre el terreno de juego”. Para el entrenador, la situación exige mantener su idea de juego pese a las críticas, confiando en que pronto empiece a dar resultados: “Es normal que la gente piense que hay planes de juego mejores porque no estamos sacando resultados, pero yo sigo teniendo fe y sigo creyendo que este es el mejor”.

Urgencia ofensiva y cuentas claras

El mayor desafío del Oviedo es el gol. Durante noviembre, el equipo no vio portería y eso ha lastrado su situación clasificatoria. Carrión lo asumió con autocrítica y con un mensaje de evolución inmediata: “A veces damos demasiadas vueltas en campo contrario, tardamos demasiado en hacer daño. La mayoría de goles en esta categoría vienen de acciones rápidas. Eso es algo que tenemos que poner en práctica desde ya mismo”.

La presión aumenta, pero el técnico no renuncia a sacar el máximo partido a su plantilla. Preguntado por la posición de Fede Viñas, explicó que su rendimiento es positivo pese a no haber materializado las ocasiones: “Aunque parezca que la actual no es su posición ideal, lo está haciendo muy bien y solo le está faltando mejorar en la finalización”.

Llamamiento a la afición y regreso de piezas importantes

Carrión hizo un llamamiento directo al público del Carlos Tartiere, consciente de que el contexto deportivo exige unión en el tramo crítico de la temporada. “Estamos abajo, pero no estamos desahuciados. Si mañana ganamos nos quedamos a un solo punto de ellos. Debe ser un punto de inflexión. Ahora toca dejárselo todo en el campo”, afirmó con contundencia.

El entrenador cuenta con dos bajas: Javi López y Brandon Domingues. Sin embargo, recupera a Ilyas Chiara y al central David Carmo, disponible tras entrenar con normalidad durante la semana. El Oviedo, además, ha podido preparar el partido con más tiempo tras quedar fuera de la Copa del Rey, ventaja que no ha tenido el Mallorca al haber competido el martes en Soria frente al Numancia.

Con el desgaste emocional, la necesidad imperiosa de sumar y el factor local como impulso, el Real Oviedo se agarra a la jornada para engancharse a la pelea por la permanencia. Carrión lo resume con un mensaje que pretende ser punto de partida: “Estamos listos. Una victoria nos acercaría a los puestos en los que queremos estar”. El Tartiere espera que este viernes sea, por fin, el día.