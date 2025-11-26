Santi Cazorla, muy claro: "No tenemos ninguna estrella como para tener el vestuario dividido"

El veterano futbolista del Oviedo compareció esta mañana en rueda de prensa para analizar la temporada que está firmando el equipo de Luis Carrión, además de dar detalles sobre su retirada y el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano

Santi Cazorla viene de tener buenas noticias con el Real Oviedo. El futbolista de 40 años superó sus problemas físicos y fue titular en el encuentro del pasado domingo contra el Rayo Vallecano, en el empate entre los de Luis Carrión y los de Iñigo Pérez. Tras ello, el veterano jugador ha hablado esta mañana en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus sensaciones tras volver a pisar el césped mes y medio después. Además, el centrocampista ha analizado otros temas como su retirada o el duelo ante el Atlético de Madrid.

Santi Cazorla explica sus sensaciones tras ser titular contra el Rayo Vallecano

Santi Cazorla ha sido el protagonista en rueda de prensa, donde ha comenzado hablando de sus sensaciones tras disputar más de una hora contra el Rayo Vallecano el pasado domingo: “Me sentí muy bien. Llevaba dos meses sin competir y he entrenado fuerte. Las sensaciones fueron mejor de lo esperado. Me gustó sentirme bien e hicimos una buena primera parte. Queremos mantener el nivel. La sensación es que merecemos más, como contra Osasuna, contra el Rayo. Por circunstancias después de la roja sufrimos. El punto es bueno. Es el camino a seguir”.

Por otra parte, Santi Cazorla valoró el lanzamiento de falta que se estrelló en el palo, además de la falta de contundencia del Oviedo: “En otra dinámica esa falta puede pegar en la espalda del portero y entrar, ahí te das cuenta de que no te está saliendo nada. No tenía pensado pegar, pero algún compañero me dijo que adelante y fui. Cuando el balón salió sabía que iba bien, pero bueno, hay que seguir. Nos falta ser contundentes dentro del área rival. El equipo ha crecido en defensa, pero nos falta algo más de efectividad en esos momentos puntuales que te cambian el partido. En ello estamos trabajando. Es una cosa conjunta de todos”.

Cazorla señala los detalles del encuentro contra el Atlético de Madrid

Además, Santi Cazorla dio detalles sobre su estado físico y su posible retirada: “En el momento que deje de sumar lo que quiero me lo plantearé. Intentaré sumar en el día a día y en el momento que veo que no puedo dar lo que puedo dar, hablaré con el club. El fútbol cambia de un día para otro e intento disfrutar cada día. El día que no me dé el cuerpo, me echaré a un lado. He hecho un trabajo importante. Me cuesta gestionarme a mí mismo porque me gusta mucho entrenar. Intento estar lo máximo posible con ellos. He sufrido porque la dinámica no era buena, pero me encuentro muy bien dentro del dolor que tengo en la rodilla”.

Por último, Santi Cazorla analizó el partido que afronta el próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano: “Siendo valientes y sin complejos. Cada rival hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Con confianza y sabiendo que si hacemos un buen partido les costará ganarnos.El grupo humano que tenemos es bueno, pero debemos unirnos. No tenemos ninguna estrella como para tener el vestuario dividido. Tenemos que matarnos por el compañero y así conseguiremos el objetivo. Los veteranos somos conscientes. Está claro que muchos no dominan el idioma, lo que hace la adaptación más larga. Los que vengan tendrán que adaptarse rápido”.