Santi Cazorla defiende a Xabi Alonso: "Cuando no se gana hay ruido, y en el Real Madrid más. Le veo tranquilo"

Santi Cazorla analiza el momento del Real Oviedo en su regreso a LaLiga y sostiene que el equipo merece más puntos de los que tiene. El centrocampista también se refirió a la situación de Xabi Alonso, a quien transmitió confianza en medio del contexto que rodea al técnico

El Real Oviedo afronta una campaña tan ilusionante como complicada. Tras muchos años, el club ha regresado a LaLiga y vive de primera mano la dificultad de asentarse en la categoría. El equipo no ha logrado todavía los resultados esperados y continúa en la última posición de la tabla con 9 puntos, una situación que no ha cambiado tras la llegada de Luis Carrión.

En este contexto, la voz de Santi Cazorla adquiere relevancia. El veterano centrocampista conoce bien el nivel de la competición y cumplió su objetivo de devolver al club asturiano a la élite. Ahora se centra en el reto de mantener esa presencia en Primera División, consciente de la exigencia que supone cada jornada.

Cazorla recuerda que, aunque ascender ya es un desafío, la dificultad real aparece al competir en la categoría. Lo resume de forma clara: "Siempre es difícil subir a Primera pero luego es más difícil mantenerse. Sabíamos de la dificultad de la categoría, del nivel que iba a haber". Esa perspectiva marca la evaluación que hace del momento actual del equipo.

La convicción de Cazorla de merecer más puntos

Pese a la posición clasificatoria, Cazorla mantiene una lectura positiva del rendimiento. Considera que el Real Oviedo ha hecho méritos para contar con más puntos de los que tiene en este inicio de curso. "El equipo merece tener algún punto más", señala al valorar las últimas actuaciones, especialmente en los encuentros en casa ante Osasuna y Rayo Vallecano.

El centrocampista pone el foco en la evolución mostrada en esos partidos, en los que percibe un paso adelante. Destaca que, antes de la expulsión sufrida en el duelo contra el Rayo, el equipo había sido superior al rival. Su análisis se centra en la incidencia de "los pequeños detalles", un aspecto que, según remarca, está decidiendo los partidos en ambas áreas.

Esa interpretación sostiene su mensaje de continuidad: aprender de esas situaciones, corregir las acciones que penalizan al equipo y mantener la fortaleza competitiva. Cazorla insiste en que esos momentos puntuales han tenido un peso determinante en el corto margen que separa la sensación de mejora de la necesidad de sumar resultados.

Lectura del duelo ante el Rayo Vallecano

En referencia al último encuentro liguero, Cazorla divide el partido en dos tramos. Explica que hubo "dos partidos": uno hasta el minuto 60, en el que considera que fueron superiores al Rayo Vallecano, y otro condicionado por la expulsión de Chaira. Aun así, cree que el equipo tuvo argumentos para sumar los tres puntos.

Esa valoración encaja con su mensaje global: más allá de la clasificación, el Real Oviedo está ofreciendo fases de buen juego que no se han traducido en puntos por decisiones puntuales y acciones concretas que han desequilibrado los finales de partido. La exigencia de la categoría aparece una y otra vez en su análisis como un elemento que no deja margen al error.

Defensa de Xabi Alonso tras la situación del Real Madrid

Cazorla también se refirió a su ex compañero en la Selección Española, Xabi Alonso. En un contexto de ruido alrededor del Real Madrid, quiso mostrarle respaldo: "Cuando no se gana hay ruido, y en el Real Madrid más. Xabi conoce muy bien el club y en el momento en el que no se ganan partidos se especula. Le veo tranquilo, es una persona muy preparada".

Sus palabras buscan remarcar la experiencia y la capacidad del técnico, al que considera preparado para gestionar esa presión. Esa reflexión queda vinculada a su visión global del fútbol de alto nivel, donde los resultados inmediatos condicionan cualquier análisis externo.