Luis Carrión supera a Álvaro Cervera como peor entrenador debutante en Primera División

El técnico, en su vuelta al Oviedo, sigue firmando malas noticias con sus datos en LaLiga, tanto con el conjunto asturiano como con Las Palmas, ya que lleva 15 partidos sin ganar en su estreno en la máxima competición

Luis Carrión no ha terminado de encajar y solucionar los problemas del Oviedo en su regreso a Primera División. El técnico aún no ha vencido con el conjunto asturiano desde que se comunicara su llegada y la destitución de Paunovic, firmando tres derrotas y tres empates, lo que deja al equipo último clasificado en LaLiga. Por ello, estos datos lo dejan como el primer entrenador que debita en la máxima categoría del fútbol español con 15 encuentros sin lograr los tres puntos, superando a un Álvaro Cervera que selló un total de 14 en su etapa.

Los datos de Luis Carrión en el Oviedo que lo dejan en mal lugar

Luis Carrión llegó al banquillo del Oviedo en el pasado mes de octubre, siendo su primer partido contra el Espanyol en el Carlos Tartiere. De esta manera, el técnico comenzó con derrota en su estadio tras los goles de Kike García y Pere Milla. Tras ello, no pudo salir del empate ante el Girona en Montilivi, al igual que ocurrió contra Osasuna y Rayo Vallecano. Además, el conjunto asturiano perdió los tres puntos frente al Athletic Club y Atlético de Madrid, por lo que siguen últimos en la clasificación de LaLiga con 9 puntos, empatados con un Levante que ha destituido en el día de hoy a Julián Calero, siendo el segundo cambio en Primera División tras la decisión con Paunovic. Por ello, Luis Carrión se ha convertido en el primer entrenador que debuta en Primera con 15 partidos sin ganar, tal y como ha apuntado el periodista Pedro Martín. El actual técnico del Oviedo firmó tres empates y seis derrotas durante su etapa en Las Palmas, por lo que supera con estos datos a Álvaro Cervera, que se quedó en 14 duelos tal y como destacó la fuente anteriormente mencionada.

Por otra parte, Luis Carrión dejó una reflexión tras la derrota en el día de ayer frente al Atlético de Madrid: “Estamos bien en la parte defensiva. Somos un equipo que necesita demasiadas acciones de calidad para generar una acción de gol. El Barcelona, por ejemplo, nos ganó con tres centros laterales. Necesitamos demasiadas cosas para hacer una ocasión de gol, tenemos que ser más prácticos. No puede ser volver a iniciar esa ventaja para tener un jugador más. Eso lo tenemos que cambiar. Contra el Rayo fuimos más prácticos, pero hay que mejorar. La mayoría de goles en Primera son tras menos de tres pases y en estrategia. Hay que mejorar en eso. Quiero que seamos más agresivos en lo ofensivo”.

Los tres partidos que podrían medir la continuidad de Luis Carrión

Tras la derrota frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Oviedo encara un final de año con unos encuentros que podrían medir la continuidad de Luis Carrión. En primer lugar, el conjunto asturiano recibirá el próximo viernes al Mallorca en el Carlos Tartiere. Tras ello, el equipo blanquiazul visitará el Sánchez-Pizjuán para verse las caras con el Sevilla. Por último, el Oviedo volverá a ser anfitrión para despedir 2025, en este caso, para jugar contra el Celta de Vigo, un duelo que podría dictar sentencia.