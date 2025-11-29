Luis Carrión alaba al Atlético de Madrid: "Es candidato a todo"

El técnico del Oviedo, compareció en la sala de prensa del Metropolitano, ante los medios de comunicación, para analizar la nueva derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid, que deja último clasificado en LaLiga tras los goles de Sorloth

El Oviedo salió derrotado de su enfrentamiento con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Por ello, Luis Carrión analizó lo que dio de sí el encuentro frente al equipo de Simeone, que aprovechó para hacer rotaciones pensando en el partido contra el Barcelona del próximo martes. De esta manera, el técnico volvió a lamentar no conseguir ni un punto en un choque del campeonato doméstico, que los deja últimos en la clasificación con un total de nueve puntos y en una situación de alerta.

Luis Carrión se marca como una "final" el duelo ante el Mallorca

De esta manera, Luis Carrión comenzó apuntando en rueda de prensa que "en el inicio del partido estábamos bien ubicados y, a partir de unas situaciones de Baena que nos han desequilibrado, hemos sido temerosos en la presión. Hemos querido ajustar posiciones y nos han dominado por dentro. Ha habido mucho dominio de ellos y mala presión nuestra. Los dos goles son evitables. En la segunda parte hemos tenido algo más de atrevimiento con la presión y tuvimos alguna ocasión de gol. En la primera parte nos faltó valentía".

Además, Luis Carrión recalcó la importancia del partido contra el Mallorca: "Es una final que va a marcar el resto de la temporada. Estoy seguro de que vamos a ganar y después veremos las cosas de otra manera". Por último, el técnico apuntó que el Atlético de Madrid es "candidato a todo". "Es un equipazo, con un gran entrenador, con dos onces muy buenos. Es un equipo trabajado, tiene variantes y tiene un presupuesto alto. Es candidato a todo".

Santi Cazorla agradece la ovación del Metropolitano

Por otra parte, Santi Cazorla habló tras el partido contra el Atlético de Madrid y, entre otros temas, agradeció la ovación que se llevó en el minuto 75 al ser sustituido: “Eternamente agradecido a la gente del Atlético de Madrid. Ha habido dos partidos. En la primera parte hemos salido un poco con miedo, a ver que el Atleti no nos hiciera daño. En el descanso hemos dicho de dar un paso adelante, ir hombre a hombre a presionar, hemos hecho que el Atlético de Madrid fuera más en largo, hemos recuperado más balones en nuestra área y hemos tenido el control del partido. Había que ser más valientes desde el principio”.

Además, Santi Cazorla siguió apuntando detalles del choque contra los de Simeone y la situación que deja al Oviedo al seguir últimos en LaLiga: “Hemos dicho que si perdíamos fuera siendo valientes. La primera parte hemos tenido demasiado respeto al Atlético de Madrid. Queda mucho, hay que levantarse. Sabíamos que era un partido difícil, queríamos intentar sumar de tres y ahora a recuperar y afrontar el Mallorca el viernes”.