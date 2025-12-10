Alberto Reina, centrocampista del Oviedo, espera un duelo especial ante el Sevilla: “Jugar allí ante la familia y los amigos será bonito”

El centrocampista gaditano del Real Oviedo, Alberto Reina, afronta con ilusión la visita del conjunto azul al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio que conoce desde niño y en el que espera disponer de una oportunidad tras haber perdido protagonismo en el equipo

Alberto Reina, centrocampista del Real Oviedo, vivirá un partido con sabor especial este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario que conoce desde niño y al que viajará por primera vez como jugador carbayón. El gaditano, que nació en Chiclana de la Frontera hace 28 años y se formó en la cantera del Real Betis, confía en disponer de minutos en la visita al Sevilla. La sanción de Santi Cazorla abre una posibilidad en el mediocampo azul, y Reina asegura estar preparado para asumirla frente a familiares y amigos que acudirán al estadio hispalense.

El futbolista compareció este miércoles en la sala de prensa de El Requexón, donde no ocultó la ilusión que le supone competir en un coliseo que visitó en varias ocasiones durante su infancia. Según sus propias palabras, “jugar allí ante la familia y los amigos será bonito”. Más allá del componente emocional, Reina reconoció que pelea por ganar continuidad tras haber perdido peso en las alineaciones desde la llegada de Luis Carrión al banquillo del conjunto oviedista. “Estoy bien, apretando para volver a entrar en el once. Estoy contento en general, pero lo estaría más si jugase, claro”, afirmó el centrocampista en la misma comparecencia.

A la espera de recibir una oportunidad ante los suyos

El mediocentro ha sido titular únicamente en dos de los últimos siete encuentros de liga, aunque insiste en que no recurrirá a pedir explicaciones al entrenador. Según explicó, “no me gusta preguntar al entrenador, ni cuando juego ni cuando no. Solo trabajo para estar preparado cuando llegue la oportunidad”. Su mensaje coincide con el momento crítico del equipo, que es penúltimo con 10 puntos y encadena ocho jornadas sin victoria.

Para el gaditano, la prioridad es sumar antes del parón, con especial énfasis en diciembre. “Todo el mundo mira la clasificación, pero cuando realmente vale es en mayo. Antes del parón tenemos que sacar puntos”, recalcó, añadiendo que al Oviedo “solo le está faltando acierto”.

La necesidad de mejorar la eficacia ofensiva encuentra respaldo en los datos: pese a competir en varias fases de los partidos, el equipo genera ocasiones, pero no finaliza con precisión. El cuerpo técnico busca soluciones en los entrenamientos, especialmente en la circulación interior, donde Reina podría aportar creatividad y pausa si recibe la titularidad frente al conjunto sevillista.

Sibo, Domingues y Ejaria, protagonistas de la semana previa

El Real Oviedo completó este miércoles su tercera sesión de trabajo de la semana con las ausencias de Kwasi Sibo y Brandon Domingues. El francés está prácticamente descartado para viajar, mientras que Sibo podría reincorporarse si responde bien a la evolución de sus molestias. También entrenó con normalidad Ovie Ejaria, recuperado tras un virus que lo dejó fuera el lunes, hecho que amplía la competencia en la medular.

El plan de trabajo incluye descanso este jueves, regreso el viernes y última sesión el sábado en el Carlos Tartiere, desde donde el equipo se desplazará a Sevilla para concentrarse horas antes del encuentro. Además, Javi López continúa integrado en la dinámica, algo que el club considera una noticia positiva para reforzar la competencia interna en el centro del campo.

La visita a Nervión llega en un momento clave: con necesidad de puntos, con opciones abiertas para que Reina vuelva al once y con un componente emocional que el gaditano no oculta. Nervión, exigente como siempre, dictará si su oportunidad se transforma en un paso adelante.