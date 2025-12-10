El Oviedo apunta a un mercado de invierno intenso: Sibo y Brandon tienen ofertas e interés para salir

El conjunto de Paunovic ha recibido diferente propuestas para los fichajes de los dos centrocampistas, por lo que aparecen destinos como México o la MLS para el futbolista de Ghana y Polonia o Turquía para el francés

Pese al mal momento que vive el Oviedo en la presente temporada, hay jugadores que están recibiendo ofertas por su fichaje en diferentes destinos. Uno de ellos es Hassan, que cuenta con una propuesta de seis millones de euros del Trabzonspor, por lo que podría salir en la ventana de traspasos de invierno si finalmente hay acuerdo entre las partes. No obstante, en las últimas horas se ha conocido un movimiento con Sibo y Brandon Domingues como protagonistas, ya que cuentan también con el interés de diferentes equipos que buscan su incorporación.

El Oviedo trabaja en el apartado de salidas

Luis Carrión no ha terminado de arrancar en su vuelta al banquillo del Oviedo, que viene de empatar contra el Mallorca en el Carlos Tartiere. El técnico ha firmado tres derrotas y cuatro empates hasta la fecha, además de la eliminación en primera ronda de la Copa del Rey ante el Ourense, de Primera RFEF. Sin embargo, esto no le ha impedido a los jugadores de la plantilla ser del interés de diferentes equipos de todo el mundo. Más allá de la ya conocida oferta formal del Trabzonspor por Hassan, uno de los futbolistas más destacados del conjunto asturiano, ha habido otros que han recibido propuestas como son Sibo y Brandon Domingues, tal y como ha informado el medio La Nueva España. En relación al francés, Roberto Suárez, director deportivo de la entidad, anticipó el pasado verano una posible salida del centrocampista: "Dentro de lo que podamos aportar a última hora en las dos bandas, puede que luego sobre gente. Dentro de nuestras posibilidades, tanto Brandon como cualquier otro pueden salir si entendemos que puede venir algo que nos mejore".

En este sentido, la fuente anteriormente citada ha apuntado que el jugador cuenta con el interés de equipos de Polonia y de Turquía, por lo que la idea del club sería encontrar un destino que pueda pagar un traspaso. Por otro lado, los focos se centran en Sibo, al que se pretendía renovar pero ha recibido una oferta de más de un millón de euros de la MLS por el fichaje del futbolista, tal y como ha desvelado La Nueva España. Además, el mismo medio ha explicado que el club valora la opción de que se marche a equipos de México como el Pachuca, León o Tuzos, con el objetivo de que siga teniendo una continuidad que no está teniendo con Luis Carrión en el Oviedo.

Luis Carrión, ante un examen pendiente con Sevilla y Celta en el horizonte

Luis Carrión fue muy claro en la rueda de prensa posterior al empate contra el Mallorca, afirmando que "iremos a Sevilla con las bajas que tenemos pero a competir”. Más allá del trabajo de la dirección deportiva en mejorar la plantilla de cara al mercado de fichajes, al Oviedo se le suman las malas noticias tras las expulsiones de Cazorla y Fede Viñas para visitar al conjunto de Almeyda el próximo domingo, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Por ello, dos nuevos 'tropiezos' en los próximos días harían saltar las alarmas de un equipo que se mantiene en descenso de la clasificación.