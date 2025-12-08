Se interesa en fichar a Karrikaburu

El delantero de la Real Sociedad, por lesiones o por la alta competencia no ha tenido prácticamente minutos en el equipo de Sergio Francisco, lo que provoca que su salida en el mercado de fichajes de invierno sea una opción con muchas posibilidades siempre y cuando el canterano txuri-urdin no se reivindique en los próximos partidos

No es fácil la situación de Jon Karrikaburu en la Real Sociedad. El delantero tomó la decisión de quedarse en el equipo vasco consciente de que no iba a tener demasiados minutos y así ha sido hasta el momento ya que además no ha podido jugar cuando ha podido hacerlo por culpa de una lesión. Esto provoca que la salida de Karrikaburu sea posible en el inminente mercado de fichajes de invierno, en donde el delantero cuenta ya con el interés del Sporting de Gijón, siempre y cuando no se reivindique en los próximos partidos en donde apunta a tener minutos.

A pesar de su poca participación durante esta temporada en la Real Sociedad, Jon Karrikaburu es un delantero que tiene cartel, sobre todo en Segunda división, gracias a su rendimiento la campaña pasada en el Racing de Santander, en donde marcó 9 goles y 5 asistencias. Esto provoca que no sean pocos los clubes de la categoría de plata del fútbol español que tienen en su agenda al canterano de la Real Sociedad, siendo uno de ellos el Sporting de Gijón según informa La Nueva España.

El club asturiano tiene margen salarial para afrontar alguna que otra operación de gran calado para mejorar la plantilla de cara a la recta final de temporada y ha puesto sus ojos en un Jon Karrikaburu que está pendiente de tomar una decisión sobre su futuro. Con contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, el delantero, si se marcha al Sporting de Gijón, lo haría mediante una cesión que es la fórmula en la que los clubes de inferior categoría pueden asumir el coste de contratar a un delantero de Primera división.

La salida de Jon Karrikaburu de la Real Sociedad aún no está tomada

La realidad es que la temporada de Karrikaburu en la Real Sociedad está siendo para olvidar ya que el delantero sólo ha podido disputar 82 minutos repartidos en 5 partidos oficiales de LaLiga.

Con todo, su salida, que en otro contexto estaría más que clara, aún no está decidida porque todo apunta a que el delantero va a tener la oportunidad de demostrar su valía en los próximos partidos ligueros de la Real Sociedad contra el Girona FC y el Levante UD. Jon Karrikaburu se ha recuperado de una lesión muscular y después del bajo rendimiento de Umar Sadiq, más las lesiones de Oyarzabal y Oskarsson, hace que el canterano pueda contar con más minutos.

De este modo, si Karrikaburu carece de minutos o no da el nivel, entre finales de diciembre y principios de enero, su salida de la Real Sociedad apunta a que se dará.