Dos 'finales' para Sergio Francisco: las cuentas para evitar una Navidad en números de destitución

Con 16 puntos tras 15 jornadas, la Real Sociedad cerrará el año ante Girona y Levante, que se encuentran en puestos de descenso. El último entrenador cesado fue Asier Garitano cuando sumaba 19 puntos en 17 partidos, por lo que el actual técnico txuri urdin necesita al menos un 4 de 6 para mejorarlo

La Real Sociedad no arranca. Después de una esperanzadora serie de cinco jornadas consecutivas sin perder, en las que sacó 11 puntos de 15 posibles, el cuadro donostiarra ha vuelto a las andadas con dos derrotas en las dos últimas citas ligueras. La heroica reacción ante el Villarreal quedó en nada con el 2-3 final y en Mendizorroza, frente al Alavés, volvió a a regalar la primera parte para caer por la mínima merced a un penalti avistado por el VAR. Dos mazazos que mantienen al equipo txuri urdin más pendiente del descenso, a cuatro puntos de distancia, que del sueño de volver a pelear por Europa, que se encuentra a ocho.

Nadie, en cambio, ha vuelto a discutir de momento la continuidad de Sergio Francisco, aunque sí que hay voces críticas en el vestuario. "Nos falta ritmo, nos faltan ideas, nos falta todo creo", aseguró por ejemplo Kubo para justificar el hecho de que los realistas casi siempre comiencen por detrás en el marcador (en 11 de 15 jornadas). Un dato preocupante que les ha llevado a estar solo 185 minutos ganando en lo que va de LaLiga.

Cinco puntos por debajo del peor Alguacil

El resultado de todo ello son los discretos 16 puntos que alumbran a una Real Sociedad acostumbrada en los últimos tiempos a habitar en la zona noble de la tabla. Cinco menos a estas alturas que la peor puntuación obtenida por Imanol Alguacil en sus seis campañas completas, en las que siempre se movió entre los 26 y los 29 puntos, salvo el curso pasado, en el que solo sumaba 21 unidades tras las 15 primeras jornadas.

Hay que irse más atrás, a la 18/19, para ver una campaña similar a la actual por estas fechas. Y fue precisamente la que acabó con la destitución en Navidad de Asier Garitano, el último entrenador cesado por Jokin Aperribay, quien fue relevado tras cuatro derrotas consecutivas en el mes de diciembre que le hicieron legar al parón con 19 puntos en 17 partidos, provocando el desembarco del citado Alguacil y con ello el comienzo de una época histórica en Anoeta.

Ya salvó un 'match ball'

Sergio Francisco, por tanto, tiene ante sí dos auténticas 'finales' antes de que acabe el año, este próximo viernes en casa ante el Girona y frente al Levante a domicilio, para poder superar esa marca que le costó el puesto al técnico de Bergara. Dos oportunidades de oro ante sendos equipos que se encuentran en puestos de descenso que pueden significar un nuevo 'match ball' para el actual entrenador txuri urdin, que ya salvó uno con la victoria ante el Sevilla FC a finales de octubre, que fue la segunda de la temporadas tras 10 partidos.

Los nombres de posibles sustitutos que se barajaron

Por entonces, desde hacía algunas semanas se venía barruntando con fuerza el posible despido del preparador de Orio. De hecho, hubo varios candidatos sobre la mesa, siendo uno de los grandes favoritos el catalán Xavi García Pimienta, como informó ESTADIO Deportivo, si bien recientemente también se ha revelado que hubo contactos muy avanzados con el estadounidense Pellegrino Matarazzo. Thiago Motta, Luis García Plaza o Edin Terzic fueron otros de los nombres que se barajaron. Quién sabe si alguno de ellos puede volver a escena antes de que acabe el año. Y es que si Sergio Francisco no suma al menos 4 puntos en los dos próximos choques llegará a Navidad sin superar los 19 puntos que le costaron el puesto a Garitano en estas mismas fechas. Girona y Levante, por tanto, podrían marcar su futuro. ¿Se comerá el turrón?