El audio VAR del penalti del Alavés - Real Sociedad: "Estáis de acuerdo, ¿no?"

El tanto de Lucas de Boyé desde los once metros decidió el partido en Mendizorroza después de que Del Cerro Grande avisara desde la sala VOR a Alberola Rojas de una mano de Aritz Elustondo que el árbitro manchego no vio en directo

La Real Sociedad sumó su segunda derrota consecutiva ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Una vez más, los donostiarras comenzaron por detrás en el marcador y esta vez no pudieron sacar ningún botín pese a la mejoría experimentada en la segunda mitad. Fue Lucas Boyé, al filo del descanso, quien decidió el choque con un tanto de penalti que levantó cierta polémica, aunque en el seno del conjunto txuri urdin nadie quiso poner como excusa dicha jugada. "Son esas manos que te dejan pensando qué va a decidir el árbitro. Aun así, no hemos perdido por el VAR", aseguró Sergio Francisco al respecto.

El aviso de Del Cerro Grande

La pena máxima se produjo tras un córner en el que el balón acaba golpeando en la mano de Aritz Elustondo tras un intento de despeje fallido de Sergio Gómez que pudo despistarle, si bien en un primer momento el árbitro del partido, Javier Alberola Rojas, no vio nada punible. Fue el responsable del VAR, Carlos del Cerro Grande, quien avisó a su compañero y le recomendó acudir al monitor instalado a pie de campo para visionar la acción.

Busca el consenso en la sala VOR

"Javier te recomiendo una revisión por potencial penalti", comienza indicando el colegiado madrileño, tal y como se puede escuchar en la conversación desvelada por la RFEF, en la que se puede comprobar cómo el árbitro principal sobre el césped trata de cerciorarse de que que, efectivamente, hay consenso en la sala VOR sobre una jugada que él no había percibido en directo. "¿Estáis los dos de acuerdo ¿no?", asegura mientras se acerca a la banda y aparta a los jugadores de ambos equipos.

El agarrón sobre Lucas Boyé, la clave

Es entonces cuando desde el VAR le van ofreciendo la información y las tomas oportunas para tomar una decisión. "Te voy a dejar el punto de contacto del jugador defensor número 6 y tengo otra cámara si fuera necesario. Es el punto de contacto con la mano, te la dejo", señala Del Cerro Grande, a lo que el manchego responde pidiendo diferentes ángulos. "Vale, dale. Dale para atrás, dale para atrás, quiero verla desde más lejos. Sí es que está muy extendida. Sí, dame otra toma, está muy extendida. Dale para atrás", continúa afirmado Alberto Rojas, mientras el responsable del VAR le sigue ayudando para que no tenga dudas y le da la clave de la jugada, que es el agarrón del propio Aritz Elustondo sobre Lucas Boyé, que es lo que le hace tener el brazo extendido.

"Te dejo otra cámara, para que veas que le está sujetando y la mano está extendida como consecuencia de esa fijación ¿vale?", apunta Del Cerro Grande, lo que acaba de convencer a su compañero, que sentencia: "Párala, párala. Sí, vale párala ahí. Dame otra cámara. Está muy extendida, sí es penalti. Está muy extendida".