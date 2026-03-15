Noticia positiva para el Betis con Borja Iglesias en su regreso con el Celta

El 'Panda' vuelve tras desvincularse en verano y lo hace con 15 goles en su cuenta, pero con un matiz numérico muy significativo que beneficia a los heliopolitanos

El Betis afronta este domingo, a partir de las 18:30 horas, un partido fundamental contra el Celta de Vigo en la lucha por Europa, pues solo les separa tres puntos y una derrota le supondría ceder su quinta plaza actual ante los celestes. Una cita que se disputa cuatro días antes de dos choques determinantes para ambos, la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Los verdiblancos no pasan por su mejor momento tras cuatro partidos sin ganar y caer en Atenas contra el Panathinaikos, pero en estos días se han conjurado para reaccionar ya en un partido con el aliciente extra del regreso de Borja Iglesias al feudo bético después de desvincularse el verano pasado.

Borja Iglesias vuelve al feudo verdiblanco con 15 goles este curso

El 'Panda' regresa en un magnífico estado de forma, con opciones incluso de recibir la llamada de la Selección Española, pues es el quinto máximo anotador de este curso, con 11 goles en este campeonato liguero, a los que hay que sumarle cuatro más, dos en Copa y dos en la Europa League.

Por ende, vuelve como uno de los principales peligros del conjunto vigués por su producción realizadora y aportación ofensiva, si bien esta condición de amenaza tiene un matiz muy significativo.

Estadística muy negativa contra el Betis

Y es que el delantero gallego se presentará en La Cartuja sin haberle marcado ningún gol al Betis en partido liguero, lo que resulta muy llamativo, sobre todo si se tienen en cuenta sus guarismos con el resto de equipos de la máxima categoría con los que se ha enfrentado. De ese modo, se ha medido en cinco ocasiones con los verdiblancos, en dos ocasiones con el Espanyol y tres con el Celta, con un saldo de un triunfo, una derrota y tres empates, y ninguna diana en su haber.

En este sentido, el 'Panda' ha visto portería con 25 de los 27 equipos de la elite nacional con los que se ha medido y únicamente le queda estrenarse con el Betis y el Eibar, al que tampoco lo ha batido ninguna vez.

Cabe apuntar que Borja Iglesias si perforó las redes verdiblancas en los cuartos de final de la Copa del Rey en la campaña 18/19, más concretamente con el Espanyol en casa, pero desde entonces no ha vuelto a marcarle, ni en el segundo asalto de dicha eliminatoria.

Desde luego, que el punta siguiera con esa sequía este domingo sería un primer gran paso para el Betis de cara a sumar los tres puntos contra el Celta.