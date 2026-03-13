La sorpresa del vestuario del Celta por la expulsión de Borja Iglesias: ﻿"No va con la tarjeta de primeras... pasaron un par de minutos"

El 'Panda' vio la segunda cartulina amarilla en el minuto 54 por un codazo a Mata aunque el colegiado parecía que le iba a perdonar la expulsión ya que tardó mucho en mostrarle la doble amonestación, lo que hace sospechar a sus compañeros de una jugada que resultó clave para el empate final del Lyon

El Celta de Vigo vio como el Olympique de Lyon lograba el empate en Balaídos prácticamente sobre la bocina. Tras jugar durante más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Borja Iglesias en el minuto 54, los hombres de Claudio Giráldez se afanaron en guardar la ventaja del 1-0, obra de Javi Rueda en la primera parte, y estuvieron muy cerca de conseguirlo. Pero rozando el minuto 90, un disparo de Endrick se le escapaba a Radu y acaba cruzando la línea de gol.

Al término del partido, varios integrantes del vestuario celeste analizaban el empate, que lleva la eliminatoria igualada hasta Lyon, donde se jugarán el pase a cuartos el próximo jueves. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque esta competición es lo que tiene. La decisión del árbitro puede parecer más justa o injusta, pero la toma y no hay nada que hacer. Tenemos que estar orgullosos por el trabajo que hemos hecho, sobre todo con uno menos y ante un rival de la calidad del Olympique de Lyon", reconocía Javi Rueda sobre la expulsión de Borja Iglesias.

El de Alozaina se mostró "muy contento" por su primer gol en la Europa League y mira ya con ganas al partido de vuelta, para el que no estará el delantero ni Óscar Mingueza, sancionados. "Los que entren lo harán igual o mejor que ellos. Estamos con ganas de que llegue el partido del jueves para demostrar el equipo que venimos siendo durante toda la temporada", aseguró Javi Rueda.

Matías Vecino ve la eliminatoria al 50%

Otro de los protagonistas de la jugada del gol del Celta fue Matías Vecino, que analizaba así el 1-1. "Ha sido una pena ese gol al final, pero es muy difícil jugar tantos minutos con un futbolista menos. Lo hicimos bien, estuvimos muy concentrados durante todo el tiempo, pero lamentablemente nos hicieron ese gol que nos amarga un poco la noche", admitía en zona mixta.Pese a todo, el ex de la Lazio ve la eliminatoria "al cincuenta por ciento" e irán a Lyon a por todas: "Creo que tenemos chance de pasar. Va a ser un partido muy lindo de jugar y esta noche ya hemos demostrado que tenemos nuestras armas para derrotar al Lyon".

Carreira y la extraña segunda amarilla a Borja Iglesias

El último de los hombres de Claudio Giráldez en aparecer por zona mixta fue Sergio Carreira, que saltó al campo en el descanso y que habló así de la expulsión del 'Panda' y lo extraño de que el colegiado tardase tanto en sacarle la segunda amarilla: "No creo que esté buscando hacer daño con el codo al rival. Eso fue lo más sorprendente porque no va con la tarjeta de primeras. Pasaron un par de minutos y luego se la enseña. Si tenía la decisión tomada antes, debería de enseñársela porque no pasa nada".En cuanto a la baja de Borja y a la de Mingueza para el partido de vuelta, Carreira aseguró que no se notará porque hay plantilla de sobra. "Juegue quien juegue este equipo siempre da la cara. La eliminatoria está muy abierta, vamos a dar mucha guerra en Francia. Sabemos que los franceses aprietan mucho allí, que nos encontraremos un ambiente muy hostil porque ellos se están jugando la vida, pero estamos con muchas ganas", finalizó.