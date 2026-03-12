Celta - Lyon, en directo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de ida de los octavos de final de Europa League entre Celta y Lyon desde Balaídos...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera a partir de las 21:00 horas en Balaídos entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon...

Las últimas horas de la previa del choque han estado manchadas por los altercados producidos anoche entre radicales del Celta y del club francés, que se han saldado con tres heridos.

El Celta de Vigo afronta este jueves el primer compromiso de los octavos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon, un choque que llega en el mejor momento de la temporada para los hombres de Claudio Giráldez, invicto además en su feudo en competición continental, mientras que su rival atraviesa un bajón de forma que le ha apartado de la pelea por el título liguero en Francia. El equipo dirigido por el portugués Paulo Fonseca se ha caído de la pelea por el título de la Ligue 1 tras sumar un solo punto de los últimos nueve en juego, además de perder ante el Lens en los cuartos de final de la Copa, aunque se aferrará a su versión europea para recuperar sus sensaciones.

El Lyon fue el campeón de la primera fase de la competición continental aunque a estas alturas de campeonato todo puede pasar. Y a ello se agarra el Celta, que se encomendará a un Iago Aspas que está siendo protagonista en la Europa League y que ya fue decisivo en la anterior eliminatoria ante el PAOK. Sin minutos de inicio en los últimos partidos de Liga, hoy volverá a la titularidad ante el Lyon.