El Barcelona se fija en el Mallorca para reforzar su ataque el próximo verano

Pese a que las elecciones a la presidencia culé están centrando toda la atención en la Ciudad Condal, la dirección deportiva actual sigue trabajando a la sombra por si Joan Laporta saliera reelegido. Y en Son Moix podría estar la solución a Rashford

Salvo hecatombe final, Hansi Flick seguirá un año más como entrenador del FC Barcelona, pero el técnico alemán no lo hará con las mismas armas. Porque en ataque podría sufrir bajas importantes, como la de Robert Lewandowski o Marcus Rashford.

Y mientras toda la Ciudad Condal está inmersa en el proceso electoral culé, la dirección deportiva azulgrana sigue trabajando a la sombra, por si Joan Laporta saliera reelegido, que no les coja el toro en el mercado de fichajes. Y es que, dadas las circunstancias económicas del club, cada verano las calculadoras de los despachos del Camp Nou echan humo.

Así, todos en la entidad barcelonista se hacen ya a la idea de que será prácticamente inevitable la salida de Robert Lewandowski. El salario del polaco y el cada vez menos protagonismo que le da Flick serán los principales motivos para no renovarle, si bien no hay nada definido todavía.

Por otro lado, para que Marcus Rashford pueda continuar vistiendo la elástica azulgrana la próxima temporada, el club catalán deberá abonar 30 millones de euros al Manchester United, una cantidad que ya hay pactada con el conjunto inglés, y cumplir con las cantidades habladas con el propio extremo.

Y mientras se decide en las urnas si Laporta sigue o no, nadie puede firmar nada. Deco espera impaciente, pero no de brazos cruzados. Y según apunta el diario Marca, los barcelonistas tienen su punto de mira en Mallorca por si el 'caso Rashford' se torciera. Y el deseado no es otro que la propia perla de La Masía Jan Virgili, a quien el club vendió al conjunto balear el pasado verano por 3,5 millones de euros.

Los azulgranas conservan el 50% de los derechos del jugador y están viendo el crecimiento del mismo esta temporada, pese a que en El Sadar esta última jornada mostrara un cruce de cables que dejó al equipo mallorquinista con un jugador menos.

Abde, la otra opción

Sin embargo, no sólo el nombre de Jan Virgili está subrayado en rojo en la agenda de Deco. También el de otro excanterano barcelonista: Ez-Abde. El jugador del Real Betis sigue mostrando cada año una mejor versión y en el club barcelonista son muchos los que piensan que podría ser un jugador de mucho provecho para el sistema de Flick. El Barcelona, por su parte, todavía conserva el 20% de los derechos del jugador verdiblanco.

De esta forma, el club catalán ya tiene trazada una hoja de ruta alternativa por si el plan A se complica. Además, tanto la de Virgili como la de Abde serían operaciones que permitirían, a la postre, apostar por un delantero centro de más nivel.