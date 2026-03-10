Newcastle - FC Barcelona: posibles onces, horarios, canal y dónde ver en TV y online el partido de ida de octavos de final de Champions League

El FC Barcelona busca su ansiada sexta Champions League y en la noche de hoy comienza el camino decisivo hacia ella. Los de Hansi Flick viajan hasta el norte de Inglaterra para enfrentarse al Newcastle para tratar de estar en los cuartos de final de la mayor competición de clubes. Todos los focos apuntarán a Anthony Gordon y Lamine Yamal, que están llamados a decidir la eliminatoria con su calidad

FC Barcelona y Newcastle se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en la ida de los octavos de final de la Champions League que se disputará en St James' Park y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los blaugranas y las urracas se disputará en la noche de hoy, martes 10 de marzo.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que buscan seguir avanzando en la mayor competición de clubes del mundo. Ambos equipos llegan en dinámicas diferentes, pero el partido estará marcado por la calidad de los jugadores de los dos conjuntos. El FC Barcelona llega tras una plácida fase de liga en la que quedó quinto. En LaLiga venció al Athletic Club con un gran Lamine Yamal que parece estar de dulce para el tramo más importante de la temporada.

Por otro lado, el Newcastle se presenta en estos octavos tras derrotar contundentemente al Qarabag en los playoffs. En Premier League, los pupilos de Eddie Howe no atraviesan su mejor momento. Tan solo dos victorias en sus últimos cinco partidos. El pasado fin de semana, el Manchester City de Pep Guardiola asaltó el St. james´ Park para avanzar de ronda en la FA Cup. El Newcastle, en Premier League, está asentado en la zona media, realizando una temporada floja en el campeonato doméstico.

Mejorar las semifinales del curso pasado

Se miden dos equipos que tienen grandes jugadores jóvenes en sus plantillas. El FC Barcelona busca firmar una gran temporada en Champions tras caer en las semifinales ante el Inter de Milán. En cambio, el Newcastle busca dar la campanada para firmar la mejor participación del club en Champions League

El equipo británico tendrá que enfrentarse a un FC Barcelona repleto de jugadores de gran nivel y en buen estado de forma. Los de la ciudad condal vuelven a disfrutar de un Lamine Yamal enchufado tras firmar dos grandes actuaciones en Liga. El Newcastle se aferra a su joven estrella Anthony Gordon, que viene de firmar la mejor actuación de un futbolista del Newcastle en la historia de la Champions League. Pues le anotó cuatro goles al Qarabag en la ida de los playoffs hace unas semanas.

Posibles onces del FC Barcelona y Newcastle

FC Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Casadó, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Gordon y Woltemade.

Newcastle - FC Barcelona: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Newcastle con el FC Barcelona, correspondiente al partido de la ida de octavos de final de la Champions League, se disputará en St. James' Park hoy martes 10 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche nublada en el norte de Inglaterra y una temperatura cercana a los 10º, aunque por debajo.

Newcastle - FC Barcelona: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 en Movistar+ y dial 115 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Newcastle - FC Barcelona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del St. James´ Park. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.