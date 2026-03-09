El Atlético de Madrid pone al 'Cuti' Romero ante una prueba de fuego

El central será vital para el Tottenham en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, equipo que ya pretendió en verano su fichaje. Su mal estado de forma y relación con las élites del club inglés incomodan la situación con el 'Cuti' Romero, que tiene una nueva oportunidad en el Metropolitano de encandilar a la dirección deportiva colchonera

El Atlético de Madrid recibe en los octavos de final de la Champions League a un Tottenham en crisis. El conjunto inglés llega con el descenso rozándole los tobillos y con muchas dudas en torno a una plantilla desestructurada, empezando por el capitán, 'Cuti' Romero. El argentino está a debate entre la afición y los dirigentes del club que renovaron al zaguero hasta 2029 por el inminente interés que presentó el Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de verano. El movimiento no le ha salido demasiado bien al central que llega a un Metropolitano que le servirá de escaparate ante la dirección deportiva del Atlético de Madrid.

La figura del 'Cuti' Romero, a debate en el Tottenham

El central del Tottenham está pasando su momento más complicado. La temporada pasada se incrementaron los rumores de que podía marcharse del Tottenham y recalar en un proyecto que parece adaptarse a él como anillo al dedo. La conquista de la Europa League calmó los ánimos y el Cuti renovó hasta 2029. Sin embargo, este curso nada está funcionando. El equipo está a un punto del descenso, eliminado de las copas domésticas y solo la Champions ha sido un remando de paz para los 'Spurs'.

Además, la figura de Romero en este club ha caído en desgracia. No han gustado nada sus constantes críticas a la directiva. El año pasado culpó a los dueños de no invertir en la plantilla y esta temporada ha vuelto a arremeter contra ellos por la falta de planificación y lo corto que se ha quedado el grupo. "Solo tenemos once jugadores disponibles, increíble, pero es verdad y una desgracia", escribió al cierre del mercado de fichajes el argentino en una publicación en redes sociales que más tarde tuvo que rectificar.

Hasta entonces, sus críticas eran tomadas como las de un capitán que habla por el vestuario, pero el problema es que sus actuaciones en el campo le han dejado al descubierto. Desde que llegó al Tottenham en 2021, el argentino ha sido expulsado en seis ocasiones. Ha recibido seis tarjetas rojas en los 152 encuentros que ha disputado con los 'Spurs'. Cuatro de dichas expulsiones han sido por doble amarilla, mientras que dos han sido directas. Este comportamiento ha elevado las voces que piden que se le retire el brazalete de capitán que recibió este verano, tras la marcha de Heung-min Son al fútbol estadounidense.

El Metropolitano, escaparate para el 'Cuti' Romero ante el Atlético de Madrid y su interés

Ante el Atlético de Madrid, y salvo decisión de Tudor, Romero volverá a ser titular, más de un mes después, y en el partido de mayor calibre por rival que le queda al Tottenham esta temporada. Todos los ojos estarán puestos sobre él y no solo porque su figura esté en entredicho en el Tottenham, sino porque el argentino fue uno de los objetivos del mercado de verano del conjunto rojiblanco. Simeone apostó por su fichaje, aunque finalmente no se concretó y el Tottenham terminó renovando al argentino. El interés del Atlético de Madrid sigue intacto y el malestar del 'Cuti' Romero podría ser un aliciente para intentar de nuevo su fichaje. El Metropolitano será el escaparate perfecto para el zaguero de volver a llamar la atención del equipo madrileño y buscar una vía de escape frente a un Tottenham que se derrumba.