Cuti Romero, que fue pretendido por el Atlético de Madrid, estalla con la situación del Tottenham

El central argentino era el favorito del club rojiblanco y de Diego Pablo Simeone a la hora de reforzar el puesto de central, pero finalmente Cuti Romero decidió quedarse en el conjunto inglés en donde está viviendo una temporada para olvidar en la Premier League

Cuti Romero fue uno de los futbolistas que quiso fichar el Atlético de Madrid durante el pasado mercado de fichajes de invierno. El club rojiblanco intentó su fichaje de todas las maneras posibles y Diego Pablo Simeone habló numerosas veces con él a través del teléfono para convencerlo, pero, al final, no se dio ya que el central decidió renovar con el Tottenham Hotspur. Una decisión que ha podido ser un error a tenor de la temporada que está haciendo su actual equipo en la Premier League. A Cuti Romero no le gusta lo que está pasando y ha usado sus redes sociales para expresarse.

Cuti Romero no soporta el actual rendimiento del Tottenham Hotspur en la Premier League. La derrota con el Bournemouth entre semana, por 3-2, ha hecho que el equipo del norte de Londres esté ahora en la posición 14 de la clasificación de la Primera división de Inglaterra con 27 puntos, estando a 5 puntos del sexto puesto que ocupa el Newcastle United.

Cuti Romero utilizó sus redes sociales para manifestar su impotencia por la temporada del Tottenham Hotspur en el Premier League. "Mis disculpas a todos los fans nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien. Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil".

A pesar del mal momento deportivo del Tottenham Hotspur, Cuti Romero ha manifestado su compromiso con el club que en las otras competiciones no es que le está yendo demasiado mejor. En la Copa de la Liga el Tottenham Hotspur ya ha sido eliminado, mientras que en la UEFA Champions League el equipo inglés está cumpliendo ya que actualmente está en la posición 11 de la clasificación.

El Atlético de Madrid se lanzó por David Hancko tras saber que Cuti Romero era un fichaje imposible

Cuti Romero fue el fichaje que querían hacer el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone durante el pasado verano para reforzar la posición de central.

Con todo, el club rojiblanco no pudo llegar a las cantidades económicas que el Tottenham Hotspur exigía por el argentino que, finalmente, a sus 27 años decidió renovar hasta el 30 de junio de 2029.

Después de eso, el Atlético de Madrid se lanzó por el fichaje de David Hancko y se olvidó de Cuti Romero.