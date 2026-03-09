Espanyol - Real Oviedo, en directo el partido de la jornada 27 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde RCD Espanyol y Real Oviedo se enfrentan en la jornada 27 de LaLiga en un encuentro muy importante para los objetivos de cada equipo. Los pericos no quieren desengancharse de la lucha europea mientras que el club carbayón necesita urgentemente una victoria para intentar salir del pozo

Esta noche finaliza la jornada 27 de LaLiga , donde ya se han disputado 9 enfrentamientos. Las crónicas de todos ellos están disponibles en ESTADIO Deportivo , como parte de nuestra cobertura semanal del campeonato de Primera división

El conjunto perico, entrenado por Manolo González, llega empatar 2-2 ante el Elche en el Estadio Martínez Valero. Sin conocer la victoria en todo 2026, el Espanyol acumula 2 empates y 3 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos

Por su parte, Guillermo Almada empieza a agotar el tiempo para lograr la permanencia. El conjunto carbayón acumula dos derrotas consecutivas y no conoce la victoria desde el 31 de enero, cuando se impusieron en el Carlos Tartiere al Girona por 1-0

Este encuentro tendrá lugar en el RCDE Stadium, el remodelado hogar del RCD Espanyol, con capacidad para más de 38.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Javier Alberola, que contará con David Gálvez en el VAR

El conjunto perico llega como séptimo clasificado tras obtener 36 puntos repartidos en 10 victorias, 6 empates y 10 derrotas. A cuatro puntos se sitúa el Celta, en la plaza de Conference League, y a siete el Real Betis, en el acceso a Europa League

El equipo carbayón es colista desde hace varias jornadas, donde sus 17 puntos le han dejado a 9 de la permanencia. Así, en su regreso a Primera división, el Real Oviedo acumula tres victorias, 8 empates y 15 derrotas

Manolo González no se confía antes de recibir al Real Oviedo: "La presión es ganar siempre, da igual el rival"

El técnico del Espanyol repasó la situación del equipo, que no conoce la victoria desde hace más de dos meses, y pidió concentración ante un rival mucho más peligroso que lo reflejado en la tabla

El técnico uruguayo del Real Oviedo aprovechó su comparecencia para hacer autocrítica tras la derrota ante el Rayo Vallecano, y dar confianza a la afición carbayona en un partido clave

La plantilla del Espanyol aprovechó el último entrenamiento previo al duelo para conmemorar los 100 partidos de Edu Expósito como jugador perico

Así fue el viaje del equipo asturiano hasta Barcelona, la llegada a su hotel de concentración y el repaso a las últimas órdenes tácticas

Último partido en la jornada 27 de LaLiga. El Espanyol, que no conoce la victoria en todo 2026, recibe al colista, el Real Oviedo, en el RCDE Stadium. La noche del lunes trae un importantísimo duelo para ambos equipos, donde los pericos necesitan recuperar las sensaciones del pasado año, mientras que el conjunto carbayón busca una victoria que lo saque del pozo del descenso.

Manolo González y Guillermo Almada necesitan urgentemente reconducir la situación de sus equipos para no perder antes de tiempo sus objetivos. En el caso del primero, seguir al pie de la lucha por una plaza europea tras una ida del campeonato excepcional. Por su parte, el técnico uruguayo, contratado para revertir la situación del Oviedo tras el despido de Luis Carrión, necesita empezar a sumar de tres si quiere tener opciones a la permanencia.

Así llega el RCD Espanyol

Los jugadores pericos de Manolo González han vivido las dos caras del fútbol durante la presente temporada. De encabezar la lucha por la plaza de Europa League tras un gran 2025, han pasado a no conocer la victoria en el nuevo año, acumulando más de dos meses de empates y derrotas.

Con todo ello, el equipo blanquiazul ocupa la séptima posición, a 4 puntos de un Celta que ocupa la plaza de Conference League y a 7 puntos del Real Betis, quien accedería a la Europa League. Tratando de aprovechar la derrota de estos dos últimos, el Espanyol buscará una victoria que les reenganche a la pugna europea.

Los pericos regresan a su estadio tras empatar 2-2 ante el Elche en el Martínez Valero. De sus últimos cinco enfrentamientos, el Espanyol ha sacado 2 empates y 3 derrotas, números que no invitan a ser optimistas con Europa.

Así llega Real Oviedo

Guillermo Almada fue contratado como la última esperanza carbayona para lograr el objetivo de la permanencia. Con el miedo de vivir una corta experiencia en su regreso a Primera división, el Real Oviedo vive como colista desde hace varias jornadas, donde sus últimos resultados empiezan a debilitar la fe de los más optimistas.

En sus últimos cinco duelos de LaLiga, el conjunto asturiano ha obtenido 1 meritoria victoria en casa ante el Girona, pero acumula 1 empate y 3 derrotas, siendo dos de estas en las últimas jornadas, ante Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

Colista con 17 puntos, la permanencia se encuentra a 9 puntos cuando aún restan 33 por disputarse. Aún hay tiempo de reacción, pero cada jornada tiene aroma de final, más ante un rival que acumula una estadística tan negativa como el Espanyol. Acabar la noche con una victoria supondría situarse a 6 puntos de la permanencia, aprovechando las derrotas de Elche y Alavés.

El partido en el Carlos Tartiere

En la primera parte del campeonato, un Espanyol que había cogido velocidad de crucero, se presentó en la jornada 9 de LaLiga en el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo, ya instaurado en puestos de descenso, sucumbió por 0-2 ante los goles de Kike García y Pere Milla en la recta final del encuentro.

Mucho han cambiado las cosas desde aquel encuentro producido a mediados de octubre, pero los objetivos siguen siendo los mismos: luchar por Europa y por la permanencia, para pericos y carbayones respectivamente.